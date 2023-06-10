Девять человек получили ранения в ходе стрельбы на вечеринке в Сан-Франциско

Фото: Facebook/San Francisco Police Department

Пять человек попали в больницу, еще четверо получили легкие травмы в результате стрельбы на вечеринке в Сан-Франциско, передает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: