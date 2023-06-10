Девять человек получили ранения в ходе стрельбы на вечеринке в Сан-Франциско
Фото: Facebook/San Francisco Police Department
Пять человек попали в больницу, еще четверо получили легкие травмы в результате стрельбы на вечеринке в Сан-Франциско, передает Zakon.kz.
Об этом сообщили в городской полиции. Место происшествия изолировано, утверждается, что угроза населению отсутствует.
"Мы проводим расследование, связанное со стрельбой... Мы можем подтвердить, что есть девять пострадавших от стрельбы, и ожидается, что все они выживут", – говорится в сообщении.
Каких-либо данных о злоумышленнике правоохранители не предоставили.
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