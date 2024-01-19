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Очередная стрельба в США привела к трагедии

стрельба в США Фото: X(Twitter)/@kron4news
В результате стрельбы в Сан-Франциско (штат Калифорния) по меньшей мере один человек погиб, четверо ранены, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телекомпании ABC, сотрудники органов правопорядка прибыли по вызову после сообщения о стрельбе на пересечении двух улиц в городском районе Тендерлойн, где обнаружили 4 мужчин и женщину с огнестрельными ранениями. Все 5 были госпитализированы, 1 из мужчин умер в больнице.

Полиция не объявляла о задержании подозреваемого и не сообщала об установлении его личности, передает ABC.

По факту произошедшего начато расследование.

Ранее сообщалось, что в штате Мэн в городе Льюистоне неизвестный открыл огонь по посетителям сначала в местном баре, а потом в боулинге и в магазине Walmart.

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Елена Беляева
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