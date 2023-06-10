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Ига Свёнтек стала трехкратной чемпионкой "Ролан Гаррос"

Стала трехкратной чемпионкой Ролан Гаррос Фото: Instagram/iga.swiatek
В финальном матче турнира польская теннисистка Ига Свёнтек обыграла чешскую спортсменку Каролину Мухову со счетом 6:2, 5:7, 6:4, сообщает Zakon.kz.

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Встреча состоялась 10 июня в Париже и продлилась 2 часа 46 минут.

За это время Свёнтек выполнила один эйс, реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти и допустила три двойные ошибки. На счету Каролины Муховой шесть выполненных эйсов, пять реализованных брейк-пойнтов из семи и две двойные ошибки.

Свёнтек третий раз стала победительницей "Ролан Гаррос". Ранее она побеждала на парижском турнире "Большого шлема" в 2020 и 2022 годах.

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