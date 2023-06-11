Полицейские Абайской области обеспечивают порядок в период ЧП в регионе
Фото: пресс-служба МЧС РК
Личный состав Департамента полиции Абайской области задействован в обеспечении общественного порядка в период локализации пожаров в регионе, сообщает Zakon.kz.
Личный состав ДП находится в состоянии готовности в пунктах постоянной дислокации.
В патрулировании задействованы 70 сотрудников полиции, а также 20 единиц техники.
Сотрудники полиции создали группы в зоне чрезвычайной ситуации по охране материальных ценностей и личного имущества эвакуированных жителей.
На местах проводятся работы по организации и регулированию движения всех видов транспорта, а также по обеспечению режима чрезвычайного положения, порядка въезда и выезда граждан и транспортных средств.
На данный момент каких-либо фактов нарушения общественного порядка не допущено.
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