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Полицейские обратились к жителям Абайской области

полицейские обратились к жителям Абайской области, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 21:03 Фото: pixabay
Департамент полиции Абайской области предупреждает водителей о неблагоприятных погодных условиях, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, с 6 по 10 ноября на территории области Абай ожидается понижение температуры с осадками в виде дождя и снега, что может ухудшить видимость и привести к образованию наледи на дорогах. 

"Департамент полиции призывает водителей быть внимательными, соблюдать осторожность на дороге, избегать резких маневров и использовать зимние шины для безопасности движения", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в 16 регионах Казахстана на 6 ноября объявили штормовое предупреждение.

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