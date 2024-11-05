Полицейские обратились к жителям Абайской области

Департамент полиции Абайской области предупреждает водителей о неблагоприятных погодных условиях, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, с 6 по 10 ноября на территории области Абай ожидается понижение температуры с осадками в виде дождя и снега, что может ухудшить видимость и привести к образованию наледи на дорогах.

"Департамент полиции призывает водителей быть внимательными, соблюдать осторожность на дороге, избегать резких маневров и использовать зимние шины для безопасности движения", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в 16 регионах Казахстана на 6 ноября объявили штормовое предупреждение.