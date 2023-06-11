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Диетолог опровергла популярный миф о лечении ангины мороженым

Диетолог опровергла популярный миф о лечении ангины Фото: pxhere
Специалист опровергла популярное мнение о том, что ангину можно вылечить мороженым. Она рассказала, что полезно есть во время болезни, сообщает Zakon.kz.

Диетолог Антонина Стародубова в разговоре с Lenta.ru, рассказала, что ангина – это острый тонзиллит и обычно вызван стрептококками, реже другими микроорганизмами и вирусами.

"Питание при остром тонзиллите обязательно должно входить в комплекс лечебных мероприятий, помогающих организму справиться с заболеванием. Мороженое в этот рацион не входит", - отметила эксперт.

Во время болезни возникают воспаления в лимфоидной ткани глотки, чаще в небных миндалинах. Холодные продукты, такие как мороженое, могут лишь на некоторое время снять отек, но они никак не повлияют на процесс выздоровления.

Диетолог рекомендовала включить в рацион легкоусвояемые продукты, пищу измельчать до мягкой кашеобразной консистенции. Еду нужно принимать пять-шесть раз в день небольшими порциями.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее специалист рассказала, сколько фруктов и овощей следует съедать ежедневно.

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