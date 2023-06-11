Диетолог опровергла популярный миф о лечении ангины мороженым
Диетолог Антонина Стародубова в разговоре с Lenta.ru, рассказала, что ангина – это острый тонзиллит и обычно вызван стрептококками, реже другими микроорганизмами и вирусами.
"Питание при остром тонзиллите обязательно должно входить в комплекс лечебных мероприятий, помогающих организму справиться с заболеванием. Мороженое в этот рацион не входит", - отметила эксперт.
Во время болезни возникают воспаления в лимфоидной ткани глотки, чаще в небных миндалинах. Холодные продукты, такие как мороженое, могут лишь на некоторое время снять отек, но они никак не повлияют на процесс выздоровления.
Диетолог рекомендовала включить в рацион легкоусвояемые продукты, пищу измельчать до мягкой кашеобразной консистенции. Еду нужно принимать пять-шесть раз в день небольшими порциями.
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