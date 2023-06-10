Сколько фруктов и овощей следует съедать ежедневно

Ольга Деккер, специалист по питанию, дала рекомендации относительно количества фруктов и овощей, которые следует употреблять ежедневно, сообщает Zakon.kz.

Она ссылается на рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которым рекомендуется употреблять не менее 400-500 граммов овощей и фруктов в день. Однако идеальным вариантом будет потребление еще большего количества растительной пищи.



Деккер отмечает, что овощи и фрукты содержат витамины А и С, калий, магний, фолиевую кислоту и множество других полезных веществ, необходимых для поддержания здоровья. Овощи богаты пищевыми волокнами, которые способствуют нормальному функционированию пищеварительной системы и предотвращают запоры.

Потребление достаточного количества овощей также является профилактикой развития диабета, некоторых видов онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения.