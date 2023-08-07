Летние болезни: можно ли подхватить ангину от мороженого

Многие говорят, что мороженое и открытые окна – самые распространенные провокаторы летних простуд. Врач-терапевт Светлана Куприна рассказала Zakon.kz, так ли это.

По словам специалисты, летом люди обычно болеют реже.

"Большинство вирусов, вызывающих ОРВИ, имеют сезонное распространение в осенние и зимние месяцы. Однако есть респираторные вирусы, которые циркулируют преимущественно в теплую, влажную погоду, то есть в летние месяцы. К ним относятся, например, энтеровирусы и вирус парагриппа". Светлана Куприна

Причина же вирусной инфекции – контакт с больным человеком, а появление бактериальных осложнений связано с активацией собственной патогенной микрофлоры на фоне снижения иммунитета.

Куприна заявляет, стереотип о том, можно ли простудиться от сквозняка в жару является мифом.

"У здорового человека пребывание на сквозняке в жару не должно вызывать никаких негативных последствий. Проблемой может послужить резкая смена температур, если человек после жары попадает в помещение с температурой значительно ниже уличной, в котором еще и есть сквозняк. Тогда повышенное потоотделение будет способствовать быстрому охлаждению на ветру или сквозняке. Но такое воздействие должно быть достаточно экстремальным, чтобы вызвать проблемы у здорового человека". Светлана Куприна

Врач добавляет, что чаще простуда возникает из-за кондиционера, а не из-за сквозняка. И только в том случае, когда перепад температуры между окружающим и кондиционированным воздухом превышает 10 градусов.

Еще один миф касается мороженого.

"Заболеть простудой от мороженого нельзя. Простуда – это вирусное заболевание, которое передается от больного человека и не связанo c употреблением мороженого". Светлана Куприна

Как отмечено в публикации АиФ, никаких специальных рекомендаций для предотвращения ОРВИ в летний период, в отличие от зимнего, не существует.

"Меры профилактики те же: соблюдение правил личной гигиены, частое мытье рук, дистанцирование от людей с симптомами ОРВИ, проветривание помещений. Поддержание здорового температурного режима важно в любое время года". Светлана Куприна

В заключении терапевт уточнила, что летом простуда лечится так же, как и зимой.

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