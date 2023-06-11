"Манчестер Сити" впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов

Завершился финал Лиги чемпионов – 2022/2023, в котором встречались "Манчестер Сити" и "Интер". "Сити" выиграл со счетом 1:0 и стал победителем турнира, сообщает Zakon.kz.

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В финале против "Интера" все решил гол Родри на 68-й минуте. "Сити" впервые в истории выиграл ЛЧ. До этого высшим достижением был финал в 2021 году. В этом сезоне "Сити" сделали требл: выиграли Английскую премьер-лигу, Кубок Англии и ЛЧ.

Особенным финал стал и для Хосепа Гвардиолы. Пеп выиграл ЛЧ впервые со времен работы в "Барселоне" (2009, 2011).

Клуб из Манчестера подошел к финалу с победами в Премьер-лиге и Кубке Англии. Есть второй в истории английский требл! Для Пепа требл тоже уже второй – и здесь Гвардиола единственный, кто сделал такое с разными клубами.

Гвардиола моментально заявил о себе с "Барселоной" в сезоне-2008/09, первом для каталонца на высшем уровне. А ведь его кандидатура была под вопросом: руководство каталонцев контракт с Жозе Моуринью, но исполнительный директор Чики Бегиристайн решил сделать ставку на молодого тренера "Барселоны Б".

Несмотря на неубедительное начало (0:1 от новичка "Нумансии" и 1:1 с сантандерским "Расингом"), команда Гвардиолы прошлась по лиге катком. "Барселона" оторвалась от закончившего вторым "Реала" на 9 очков, еще и оформив разгром на "Сантьяго Бернабеу" (6:2).

В кубковых турнирах все тоже было крайне успешно: 4:1 с "Атлетиком" в Кубке Испании и победа в финале ЛЧ над "МЮ" (2:0).

Дальше были впечатляющие 6 трофеев в календарном 2009 году (плюс Суперкубки Испании и УЕФА и клубный чемпионат мира). Двукратный победитель Кубка Англии (2018/19, 2022/23). Четырехкратный победитель Кубка английской лиги (2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21). Двукратный победитель Суперкубка Англии (2018, 2019). Победитель Лиги чемпионов (2022/23).