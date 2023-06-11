Как обезопасить себя при столкновении с агрессивным человеком

Психолог Станислав Самбурский дал ряд советов, чтобы избежать столкновения с агрессивным человеком, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в первую очередь не стоит поддаваться на провокации. Специалист рекомендует держать дистанцию не менее двух метров, не подходить к нему и не позволять подойти к вам. Это поможет вам сохранить свое личное пространство и не дать агрессору возможности физического нападения.

"Если агрессор пытается приблизиться к вам, то отступайте назад или в сторону. Если он блокирует ваш путь, то обходите его по возможности. Если он следует за вами, то направляйтесь к людным местам или зданиям, где вы можете попросить помощи", – рассказал "Газете.ru" психолог.

Он отметил, что агрессоров лучше звать по имени, так они чувствуют, что их уважают и признают их личность. Это напоминает о том, что никто не анонимен и никакие противоправные действия не останутся безнаказанными, а также поможет человеку чувствовать ответственность за свои слова и действия.

"Используйте язык тела, чтобы успокоить агрессивного человека и избежать конфликта. Для этого смотрите ему в глаза, но не вызывайте на дуэль взглядами, держите руки перед собой или на виду, но не скрещивайте их на груди или за спиной. Также не стоит делать резких движений и указывать на агрессора пальцем или другими предметами. Вместо этого нужно слегка наклоняться к агрессивному человеку вперед и минимально дружелюбно улыбаться, без скрытой издевки или презрения. Эти жесты помогут продемонстрировать свой интерес к разговору и желание решить проблему мирно", – констатировал Станислав Самбурский.

Кроме того, психолог советует слушать агрессора, задавать открытые вопросы и показать ему свое понимание. Даже если вы не согласны с тем, что он говорит или делает, вы можете признать его точку зрения и эмоции.

"Спросите человека, что он чувствует, что его разозлило и как он думает, как разрешить этот конфликт. Когда вы слушаете агрессивного человека и задаете ему открытые вопросы, вы помогаете ему выпустить пар и почувствовать себя услышанным. Вы также переводите разговор от эмоций к решениям", – сообщил эксперт.

Специалист посоветовал также не бояться обратиться за помощью к полиции или охране, а также к психологам, друзьям и родственникам за советом и моральной поддержке.

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