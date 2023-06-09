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Какие ежедневные привычки помогут стать лучше

Какие ежедневные привычки помогут стать лучше Фото: pixabay
Психолог, психотерапевт Юлия Солис перечислила полезные привычки для здоровья и хорошего настроения. По словам специалиста, сон и физическая активность повысят продуктивность и снизят стресс, сообщает Zakon.kz.

Юлия Солис отмечает: для того, чтобы сделать жизнь лучше, важно установить распорядок дня.

"Постарайтесь привыкнуть к определенному распорядку дня, включающему здоровый сон, регулярное питание, физическую активность и время для работы, отдыха и развлечений".Юлия Солис

Также, как продолжает специалист в разговоре с "Известиями", улучшить жизнь поможет регулярная физическая активность.

Юлия Солис рекомендует выбрать вид активности по душе (ходьба, бег, йога, плавание или любой другой вид спорта) и стремиться заниматься им по крайней мере несколько раз в неделю.

Кроме того, питание играет важную роль в процессе улучшения жизни. 

"Увеличьте потребление фруктов, овощей, полноценных злаков, белковых продуктов (мясо, рыба, яйца, бобовые), а также здоровых жиров (орехи, авокадо, оливковое масло). Избегайте излишнего потребления сахара, соли и обработанных продуктов".Юлия Солис

Не стоит забывать и про медитацию или занятия практиками релаксации.

Еще одним из пунктов является чтение и изучение нового. А также поможет поднять настроение общение с близкими людьми.

"Каждый день отмечайте несколько вещей, за которые вы благодарны".Юлия Солис

Ключевым фактором, уточняет психолог, в осуществлении полезных привычек являются последовательность и постепенность.

Начинать надо с малых шагов и увеличивать сложность по мере продвижения. 

"Не стесняйтесь экспериментировать и находить те привычки, которые лучше всего соответствуют вашим потребностям и образу жизни. Важно не сдаваться и возвращаться к полезным привычкам, даже если вы временно отступили".Юлия Солис

8 июня диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова перечислила продукты, которые следует ежедневно включать в рацион, чтобы улучшить свое состояние и быть бодрым.

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