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В Германии экоактивисты за полтора года совершили 580 преступлений

вандализм Фото: Twitter/Letzte Generation
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявил о том, что экоактивисты движения Letzte Generation ("Последнее поколение") совершили 580 преступлений с начала 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Bild am Sonntag, чаще всего их привлекали к уголовной ответственности по факту порчи имущества.

"Активисты совершают правонарушения. Федеральное ведомство уголовной полиции Германии впервые подготовило общенациональный отчет о ситуации. (…) С начала 2022 года с Letzte Generation было связано 580 преступлений, 740 человек были заключены под стражу полицией", – говорится в сообщении.

По словам Фезер, акции "Последнего поколения" бесполезны и никак не помогают в защите климата. Она посчитала правильными действия полиции, отметив при этом, что между преступниками и экстремистами существуют различия.

В октябре 2022 года экоактивисты облили картину из серии "Стога сена" французского художника Клода Моне картофельным пюре. Ее стоимость оценивается в 111 млн долларов.

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