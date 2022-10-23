Экоактивисты облили картофельным пюре картину Клода Моне в Германии

Экоактивисты Letzte Generation облили картину из серии "Стога сена" французского художника Клода Моне картофельным пюре. Ее стоимость оценивается в 111 миллионов долларов. Инцидент произошел в потсдамском музее "Барберини", сообщает Zakon.kz.

Об этом в воскресенье, 23 октября, пишет немецкая газета Tagesspiegel.

Вылив содержимое на картинку, экоактивисты приклеили свои ладони к стене под ней.

У нас климатическая катастрофа, а все, чего вы боитесь, это томатного супа или картофельного пюре на картине, - сказала одна из активисток после инцидента.

Видео с тем, как девушка и молодой человек обливают картину, после чего приклеивают себя под полотном, опубликовано в аккаунте движения в Twitter.

#Kartoffelbrei auf #Monet:

Was ist mehr wert #FürAlle – Kunst oder Leben?



Monet liebte die Natur und hielt ihre fragile Schönheit in seinen Werken fest.



Warum haben viele mehr Angst davor, dass eines dieser Abbilder Schaden nimmt, als vor der Zerstörung unserer Welt selbst? pic.twitter.com/0Rh1ZS6yjk October 23, 2022

Оба активиста уже задержаны - они подозреваются в незаконном проникновении в здание и причинении вреда имуществу.

Ранее экоактивисты организации Just Stop Oil облили томатным супом картину художника Ван Гога "Подсолнухи", которая висит в Лондонской национальной галерее.

Искусство стоит больше жизни? Больше еды? Больше справедливости? - говорится в посте организации.