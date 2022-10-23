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Экоактивисты облили картофельным пюре картину Клода Моне в Германии

Облили картину Моне Фото: Twitter/Letzte Generation
Экоактивисты Letzte Generation облили картину из серии "Стога сена" французского художника Клода Моне картофельным пюре. Ее стоимость оценивается в 111 миллионов долларов. Инцидент произошел в потсдамском музее "Барберини", сообщает Zakon.kz.

Об этом в воскресенье, 23 октября, пишет немецкая газета Tagesspiegel.

Вылив содержимое на картинку, экоактивисты приклеили свои ладони к стене под ней.

У нас климатическая катастрофа, а все, чего вы боитесь, это томатного супа или картофельного пюре на картине, - сказала одна из активисток после инцидента.

Видео с тем, как девушка и молодой человек обливают картину, после чего приклеивают себя под полотном, опубликовано в аккаунте движения в Twitter.

Оба активиста уже задержаны - они подозреваются в незаконном проникновении в здание и причинении вреда имуществу.

Ранее экоактивисты организации Just Stop Oil облили томатным супом картину художника Ван Гога "Подсолнухи", которая висит в Лондонской национальной галерее.

Искусство стоит больше жизни? Больше еды? Больше справедливости? - говорится в посте организации.

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