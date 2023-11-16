Экоактивисты вновь измазали краской Бранденбургские ворота в Германии

Экоактивисты движения Letzte Generation ("Последнее поколение"), известного радикальными акциями протеста, измазали оранжевой краской несколько колонн главного символа Берлина – Бранденбургских ворот, сообщает Zakon.kz.

Видеозапись они опубликовали в социальной сети.

"Мы будем возвращаться до тех пор, пока Германия будет использовать нефть, газ и уголь", – говорится в записи.

🦺🎨 Das Brandenburger Tor bleibt orange!



Wir sind mit Farbe zurück am Brandenburger Tor. Solange Deutschland Öl, Gas und Kohle verbrennt, werden wir wiederkommen.



Es ist ein Mahnmal für die unzähligen Menschen, die unser Zögern mit dem Leben bezahlt haben und bezahlen werden. pic.twitter.com/8TCTFefKyz — Letzte Generation (@AufstandLastGen) November 16, 2023

Letzte Generation призывает к более решительной борьбе с изменением климата, ограничению скорости на автомагистралях и снижению стоимости проезда в общественном транспорте. Представители движения неоднократно подчеркивали, что будут проводить акции до тех пор, пока власти Германии не найдут оптимального, по их мнению, решения. Кабмин ФРГ неоднократно критиковал их действия.

Участники Letzte Generation регулярно перекрывают улицы в ФРГ, приклеивая себя к асфальту. В настоящее время на рассмотрении в прокуратуре Берлина находится порядка 2,5 тыс. дел в отношении экоактивистов.

Ранее, в сентябре, радикальные активисты уже красили ворота краской. На очистку колонн тогда было потрачено 35 тыс. евро, но полностью удалить следы так и не удалось.