Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Экоактивисты вновь измазали краской Бранденбургские ворота в Германии

экоактивисты в Германии Фото: скриншот видео
Экоактивисты движения Letzte Generation ("Последнее поколение"), известного радикальными акциями протеста, измазали оранжевой краской несколько колонн главного символа Берлина – Бранденбургских ворот, сообщает Zakon.kz.

Видеозапись они опубликовали в социальной сети.

"Мы будем возвращаться до тех пор, пока Германия будет использовать нефть, газ и уголь", – говорится в записи.

Letzte Generation призывает к более решительной борьбе с изменением климата, ограничению скорости на автомагистралях и снижению стоимости проезда в общественном транспорте. Представители движения неоднократно подчеркивали, что будут проводить акции до тех пор, пока власти Германии не найдут оптимального, по их мнению, решения. Кабмин ФРГ неоднократно критиковал их действия.

Участники Letzte Generation регулярно перекрывают улицы в ФРГ, приклеивая себя к асфальту. В настоящее время на рассмотрении в прокуратуре Берлина находится порядка 2,5 тыс. дел в отношении экоактивистов.

Ранее, в сентябре, радикальные активисты уже красили ворота краской. На очистку колонн тогда было потрачено 35 тыс. евро, но полностью удалить следы так и не удалось.

Читайте также

дом обрушился в России
Во время обрушения двух подъездов пятиэтажки в России погибла пенсионерка
Киев создал флот морских дронов
Киев создал флот морских дронов, Финляндия закрывает часть КПП на границе с Россией – ситуация в Украине
Нигерийский беженец-гей завел трех детей и провернул аферу на 220 тысяч фунтов в Британии
Нигерийский беженец-гей завел в Британии трех детей и провернул аферу на 220 тысяч фунтов
Елена Беляева
Германия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
штормовое предупреждение
Снег, туман и сильный ветер: в столице и 13 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
В Казахстане изменились правила проведения ремонта многоквартирных жилых домов
В Казахстане изменились правила проведения ремонта многоквартирных жилых домов
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала пост-обращение
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала пост-обращение
Село Жетыген в Алматинской области станет городом и получит новое название
Село Жетыген в Алматинской области станет городом и получит новое название
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления