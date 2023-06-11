Появились фотографии погибших при пожаре в Абайской области

Министр экологии и природных ресурсов Казахстана опубликовала фотографии погибших при пожаре в Абайской области лесников, сообщает Zakon.kz.

Министр экологии Зульфия Сулейменова поделилась фотографией на своей странице в Facebook.

"8 июня в 22 часа мы потеряли связь с 14 работниками Новошульбинского филиала ГЛПР Семей Орманы. 9 июня в 13 часов нам сообщили, что найдены трое погибших… Мы надеялись на чудо, но оно не случилось. Сегодня нашли тела оставшихся 11 пропавших", - написала министр в своем посте.

Фото: facebook/zulfiya.suleimen

Материал по теме Названы имена погибших на пожаре в Абайской области

На данный момент МВД удалось опознать пятерых:



Серікжан Токтасын, 27 лет; Александр Сидорин, 39 лет; Саят Нуржигитов, 51 год; Алексей Губаев, 30 лет; Амангельді Дүйсембаев, 59 лет.

Личности остальных 9 человек, обнаруженных на месте тушения пожара, уточняются.

Министр также сообщила что по факту пожара начато досудебное расследование по части 3 статьи 292 УК РК "нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Редакция Zakon.kz выражает искренние соболезнования семьям и близким погибших.