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Появились фотографии погибших при пожаре в Абайской области

лесники Фото: facebook/zulfiya.suleimen
Министр экологии и природных ресурсов Казахстана опубликовала фотографии погибших при пожаре в Абайской области лесников, сообщает Zakon.kz.

Министр экологии Зульфия Сулейменова поделилась фотографией на своей странице в Facebook.

"8 июня в 22 часа мы потеряли связь с 14 работниками Новошульбинского филиала ГЛПР Семей Орманы. 9 июня в 13 часов нам сообщили, что найдены трое погибших… Мы надеялись на чудо, но оно не случилось. Сегодня нашли тела оставшихся 11 пропавших", - написала министр в своем посте.
лесники

Фото: facebook/zulfiya.suleimen

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Названы имена погибших на пожаре в Абайской области

На данный момент МВД удалось опознать пятерых:

  1. Серікжан Токтасын, 27 лет;
  2. Александр Сидорин, 39 лет;
  3. Саят Нуржигитов, 51 год;
  4. Алексей Губаев, 30 лет;
  5. Амангельді Дүйсембаев, 59 лет.

Личности остальных 9 человек, обнаруженных на месте тушения пожара, уточняются.

Министр также сообщила что по факту пожара начато досудебное расследование по части 3 статьи 292 УК РК "нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Редакция Zakon.kz выражает искренние соболезнования семьям и близким погибших. 

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