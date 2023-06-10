Установлены личности лесников, погибших на пожаре в Абайской области

Идентифицированы личности пяти погибших работников лесничества, участвовавших в тушении пожара в Абайской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщалось ранее, полицейские области обнаружили на месте тушения пожара тела всех 14 человек, числившихся пропавшими без вести.

Личности 5 сотрудников лесничества установлены, передает пресс-служба ДП Абайской области.

В настоящее время уточняются личности остальных 9 человек, обнаруженных на месте тушения пожара.

По факту пожара начато досудебное расследование по части 3 статьи 292 УК РК ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

Сотрудники полиции выражают искренние соболезнования семьям и родным мужественных сотрудников лесничества, погибших, исполняя свой служебный долг.

В МЧС рассказали, что большая часть очагов пожара локализована. Меры по борьбе с пожаром обсудили в правительстве Казахстана.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву в связи с лесными пожарами на востоке страны, унесшими жизни 14 человек.

