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Какие болезни вызывают немытые ягоды

ягоды Фото: freepik
Эпидемиолог Оксана Чикина подчеркнула важность употребления только тщательно вымытых плодов и ягод, поскольку немытые продукты могут быть источником инфекций и паразитарных заболеваний, сообщает Zakon.kz.

Опасность заключается в том, что грязная вода может использоваться для орошения или опрыскивания пестицидами и инсектицидами. Кроме того, для удобрений могут применяться животные и человеческие отходы, что увеличивает риск заражения бактериальными инфекциями и паразитами.

Главной опасностью является заражение глистными болезнями, такими как описторхоз, аскаридоз, эхинококкоз и другие. Кроме того, немытые или неправильно обработанные ягоды могут быть источником геморрагической лихорадки с почечным синдромом, которую переносят мыши. Есть также риск заражения энтеровирусами, энтеропатогенной кишечной палочкой и холерой.

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