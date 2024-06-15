Какие продукты вызывают депрессию и ожирение

Заслуженный врач РФ Оксана Драпкина рассказала, что продукты, которые проходят множество этапов производства (ультраобработанные), связаны с риском опасных хронических заболеваний, сообщает Zakon.kz.

В своем Telegram академик отметила, что недавно ученые проанализировали данные девяти миллионов человек и подтвердили, что ультраобработанные продукты повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета 2 типа, депрессии, нарушений сна.

"Однако стоит отметить, что не все продукты, подвергшиеся ультраобработке, одинаковы. Больший риск заболеваний был связан с избыточным потреблением продуктов из рафинированного зерна (сухие завтраки, лапша быстрого приготовления, кондитерские изделия), обработанного мяса (колбасы, сосиски, ветчина, бекон и др.) и подслащенных напитков, тогда как ультрапереработанные продукты на основе молока, фруктов (молочные и фруктовые десерты, мороженое) были связаны с меньшим риском", – рассказала специалист.

Как уточняется, подобные продукты часто содержат много калорий, сахара, соли и насыщенных жиров и мало клетчатки, белка и микроэлементов. Также они вытесняют из рациона овощи, фрукты, бобовые, орехи и другие полезные продукты.

Врач предупредила, что некоторые пищевые добавки могут негативно влиять на микробы кишечника. Многочисленные этапы обработки меняют структуру пищи и ухудшают усвоение питательных веществ и насыщение. Кроме того, в продукты могут попадать загрязняющие вещества из упаковочных материалов.

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