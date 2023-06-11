Как хлеб приручил человечество: история продукта №1

Хлеб для человечества не только главный объединяющий элемент культуры питания, но и символ, связывающий все народы. Для него нет границ. Он есть во всех странах мира. И хотя хлеб ежедневно появляется на нашем столе, мы, по сути, очень мало знаем об истории этого продукта.

По археологическим данным, хлеб появился на Земле по меньшей мере 30 тысяч лет назад. Имел он форму лепешек и пекли его не из зерна, а из корней рогоза и папоротника. В 2010 году исследователи обнаружили в доисторической ступке и на куске камня, похожего на пестик, следы муки. Делали ее из корней растений, которые предварительно чистили и высушивали, а затем перетирали. Полученный порошок смешивали с водой и запекали тесто на камнях.

Так продолжалось вплоть до девятого тысячелетия до нашей эры, пока какой-то собиратель съедобных растений не заметил, что если закопать семена в землю и полить, они прорастут. Первым высаженным злаковым стала пшеница, зерна которой перетирали и выпекали все те же лепешки. Но переворот в сознании людей произошел не сразу. Еще долгое время основным источником пищи будет охота и собирательство. И лишь спустя три тысячелетия мысль о создании собственной еды стала популярной.

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Ныне пустыня, ранее мировая житница

По мнению ученых, родина хлеба – это Ближний Восток. Именно эти территории считаются колыбелью современной цивилизации. Там зародилось земледелие, появились первые скотоводческие хозяйства и начали возникать первые известные города. И именно там впервые на Земле испекли первые пшеничные лепешки, аналоги которых ныне имеются у многих народов и известны нам под именами: пита, лаваш, тортилья, чапати и так далее.

Дрожжевой хлеб, как предполагается, появился немногим позже лепешек. А еще до того, как люди открыли для себя выпечку хлеба, они научились готовить кашу, а затем и алкогольные напитки.

Согласно теории историков, однажды какая-то хозяйка забыла кашу на несколько дней. Когда спохватилась, увидела, что у каши поменялся вкус и текстура. Если начать это пить, то становится весело, а если проделать подобные манипуляции для выпечки хлеба, то он становится пышным. Так человечество знакомится с дрожжами и заодно открывает для себя пиво.

Первыми настоящими хлебопеками считаются древние египтяне. Они прекрасно знали все секреты зернового ремесла, а пиво и хлеб были основой рациона древней цивилизации. Имя же хлебу дали древнегреческие пекари. Они готовили его в глиняных горшках, которые назывались "клибанос". Уже позже готы трансформировали его в "хлайфс", от которого в старонемецком языке образовалось слово "хлайб", позже превратившееся в славянское "хлеб".



Кстати, греки были первыми, кто придал выращиванию зерна и приготовлению хлеба сакральный смысл. Изначально земледелие у эллинов не особо было в чести, они предпочитали заниматься охотой и скотоводством. Для того, чтобы изменить ситуацию, власти внедряют культ богини плодородия – Диметры. И все сельское хозяйство от пахоты до выпечки хлеба подпадает под протекцию поклонения Матери Земли. То есть, получалось, что каждый грек, хоть как-то причастный к выращиванию и изготовлению хлеба, буквально совершает религиозное служение.

Хлеб – инструмент политической манипуляции

Такое же отношение к земледелию и изготовлению хлеба было и у римлян. Более того, именно в Римской империи появляется такая профессия, как пекарь. Дело в том, что до II века до нашей эры ее не существовало, каждая семья сама закупала зерно и выпекала хлеб на дому. В Риме же пекари начинают играть особую роль, появляются целые гильдии, которые, между прочим, имели большое влияние на власть.

У граждан Рима было так называемое право на хлеб. Он был не просто пищей, но и признаком принадлежности к обществу. Юлий Цезарь и император Октавиан Август раздавали бесплатный хлеб для 320 тысяч граждан каждый месяц. Свободные люди получали в одни руки 34 килограмма пшеницы. Этого хватало на прокорм большой семьи. Именно тогда и появилась фраза: "Дайте человеку хлеба и зрелищ, и он никогда не восстанет".

Фото: recept-2u.com.ua

Следом за Римом к хлебопашеству приобщаются варварские племена. Завоевывая новые территории, легионеры насаждали не только свою культуру, но и сельское хозяйство. Так что вполне можно сказать, что во многие районы Европы хлеб принесли буквально на мечах. Галлия и даже Британия начинают засеиваться зерном. Однако после падения Римской империи земледелие на долгое время будет почти забыто. А изменит все, как и в Греции, религия. На этот раз – христианство.

"Я живой хлеб, пришедший с небес"

Христианство зародилось в период расцвета Римской империи. На тот момент хлеб уже полностью утвердился как инструмент политической манипуляции. Возможно, именно поэтому в первых евангельских текстах слово "хлеб" используется около сотни раз. Ведь он был символом сытой, богатой жизни, а простой люд, особенно живущий на окраинах государства, часто страдал от голода.

В своих проповедях Иисус проводил аналогии с сельским хозяйством. Он говорил про пахоту, посев, жатву и выпечку хлеба. И поскольку народ прежде всего волновал хлеб, знакомые обороты находили отклик и в головах, и в сердцах. Немаловажно и то, что сын божий родился в городе под названием Вифлеем, что в буквальном переводе значит "Дом хлеба".

Фото: lovedandpraisegod.wordpress.com

Таким образом, вся философия христианства была выстроена на культе хлеба. И когда варвары победили Рим и у Европы появились новые хозяева, это сыграло на руку священникам. Земледелие у них не было сильно значимым, но ценность хлеба варвары понимали. Например, слово лорд в переводе с англосаксонского дословно значит "хранитель хлеба". А леди называли ту женщину, что замешивает тесто.

Позволив варварам внести в христианство языческие традиции, церковь успешно обращала их в свою веру. Таким образом, священникам удалось не только сохранить римские традиции земледелия, но и поднять религиозный статус хлеба на новый уровень. Этот продукт стал культовым. И зерну вернули ценность важнейшего продукта для европейцев.

Фото: foodandhealth.ru

Рожь против пшеницы

На Руси поначалу пекли только белый хлеб. Ржаной появился позже, но полюбился чрезвычайно. К тому же он был дешевле и сытнее. В старину говорили: "Пшеничка кормит по выбору, а матушка-рожь всех сплошь". Выпечка такого хлеба считалась искусством, в основе которого лежало применение специальных заквасок. Секрет их приготовления пекари держали в тайне и передавали из поколения в поколение. Кстати, к XVI веку пекари уже разделялись на хлебников, калачников, пирожников, пряничников и блинников

Лучшим хлебом, который подавали на стол в богатых домах, был "крупчатый" белый хлеб из хорошо обработанной пшеничной муки. Из просеянной через сито пекли "ситный" хлеб. Для выпечки более грубого – "решетного" – муку просеивали через решето. Самые низкокачественные "пушные" сорта называли мякиной – их пекли из непросеянной муки.

Но были и такие виды хлеба, которые не всегда могли позволить себе даже богатые люди, например, ржаной "боярский". Его пекли только по специальному заказу для особых случаев. Для него использовали муку особого помола, свежее масло, в меру сквашенное молоко, а в тесто добавляли пряности.

Кочевники и земледелие – вещи совместные

У жителей Великой степи хлеб тоже был в чести. Археологи обнаружили немало подтверждений тому, что кочевые народы прекрасно сочетали скотоводство с земледелием, хотя последнее и носило подсобный характер. Одним из свидетельств этому служат сухие русла арыков, выведенные из рек Уил и Кара-Тургай и орошавших некогда поля.

Особенно развито сельское хозяйство было в северных областях. Там сеяли ячмень, пшеницу, просо и горох. Согласно последним находкам, даже в годы джунгарских вторжений в казахских степях продолжало существовать земледелие, сохраняясь или возрождаясь заново в местах локализации наиболее древних поселений.

Согласно зерновой теории развития человечества, именно благодаря тому, что люди "приручили" злаковые и научились печь хлеб, они смогли строить города и создавать цивилизации. Но, если вдуматься, то скорее это хлеб приручил человечество. Ведь и сегодня он по-прежнему один из самых значимых и надежных видов пищи на Земле, без которого мы просто не представляем свою жизнь.

Автор: Наталья Овчинникова, АПН