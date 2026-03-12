Декада Наурызнама: какие мероприятия пройдут в Астане, Алматы и Шымкенте
В ближайшую субботу в республике начинается декада празднования Наурыз мейрамы. Каждый день имеет глубокий смысл и будет наполнен мероприятиями, отражающими богатство и многообразие казахстанской культуры.
Новая концепция празднования самого долгожданного периода весны была предложена в 2024 году. С этого момента у казахстанцев появилась возможность проводить традиционный весенний праздник на протяжении 10 дней. Особое внимание уделено сочетанию традиционных ценностей и сплочению народа нашей многонациональной страны в объединении общими ценностями.
Каждый день декады будет посвящен отдельной теме и состоять из дней приветствий, добрых пожеланий, благотворительности, семьи, национальной одежды, обновления, единства и спорта. По всей стране организуют различные массовые мероприятия, которых в этом году запланировано более 1,5 тысячи. В республике будут проведены выставки, фестивали, литературно-музыкальные вечера и кинопоказы, благотворительные акции, культурно-спортивные мероприятия.
Фото: Zakon.kz
Исторически Наурызнама – это культурное наследие нашего народа, уходящее корнями в тысячелетия. Традиция празднования Наурыза в казахской культуре никогда не ограничивалась одним днем.
"Праздник становится мостом между прошлым и настоящим, между разными культурами и традициями Казахстана. Испокон веков наши предки встречали Наурыз как начало года. Сегодня Наурыз стал общенациональным праздником. Его ждут и отмечают все вместе, невзирая на этнические и религиозные различия", – отметил в своей поздравительной речи президент Касым-Жомарт Токаев.
Общенациональная декада Наурызнама стартует с "Көрісу күні – Амал мерекесі", став первым днем в декаде празднования Наурыз мейрамы.
14 марта – Көрісу күні (Амал мерекесі) – День встреч и приветствий. Начало празднований, традиция рукопожатий, визиты к родственникам и старейшинам.
15 марта – Қайырымдылық күні – День добрых дел: благотворительные акции, ярмарки и помощь тем, кто в этом нуждается.
16 марта – Мәдениет және ұлттық салт-дәстүр күні: День погружения в искусство: театральные постановки, концерты и мастер-классы по народным ремеслам.
17 марта – Шаңырақ күні – Семейный день: время для общения внутри семьи, чествования многодетных семей и передачи традиций детям.
18 марта – Ұлттық киім күні: День национальных костюмов и этнического стиля: по всей стране люди надевают национальные костюмы или элементы традиционной одежды (тақия, шекпен, украшения).
19 марта – Жаңару күні – символ весеннего пробуждения: время для уборки, обновления дома и посадки саженцев.
20 марта – Ұлттық спорт күні – спортивный азарт: турниры по казакшакурес, тогызкумалак и конные состязания.
21-22-23 марта – проводятся основные празднования Наурыза – Наурыз мейрамы. Проходят главные торжества, гуляния по всей стране, которые включают приготовление наурыз коже, театрализованные представления, концерты и национальные спортивные игры.
21 марта – Ынтымақ күні – День единства: подготовка к главному торжеству, проведение общих праздничных обедов и примирение.
22 марта – Жыл басы, Наурыз мейрамы – кульминация года: массовые гуляния в этноаулах, алтыбакан, песни и щедрый дастархан с наурыз көже.
23 марта – Тазалық күні – завершение декады: экологическая акция "Таза табиғат" – уборка общественных мест и забота о природе.
Алматы
В Алматы стартуют праздничные мероприятия, посвященные празднованию Наурыза, с 14 марта. В этом году праздничная программа реализуется в рамках концепции "Наурызнама" и объединит более 200 событий по всему городу.
Основные площадки празднования будут расположены на площади Астана, площади Абая, на пешеходной части проспекта Жібек Жолы и улице Панфилова.
Локации по районам:
- Алатауский район – на территории Ледового дворца ALMATY ARENA.
- Алмалинский район – Парк им. М. Ганди.
- Ауэзовский район – Западное побережье озера Сайран.
- Бостандыкский район – Парк первого президента.
- Жетысуский район – Алматинский ипподром.
- Медеуский район – Пешеходная аллея по улице Пушкина.
- Турксибский район – Парк им. С. Сейфуллина.
- Наурызбайский район – Площадь перед районным акиматом.
Фото: акимат Алматы
Следует отметить, что главные площадки города, также площадки восьми районов будут тематически оформлены к празднику Наурыз: будет установлено множество юрт, тематические МАФы.
14 марта – Көрісу күні (Амал мерекесі)
12:00 – торжественное открытие празднования Наурыза, концертная программа "Көктөбедегі көрісу" (Көк-төбе), где примут участие известные артисты казахстанской эстрады, такие как Мадина Садвакасова, Айгүл Қосанова, группы "Тұмар", Made in KZ, "КешYou", "Алатау серілері", также артисты театра традиционного искусства "Алатау". Жителей и гостей города Алматы в этот день ждет необычное поздравление аудиодронами (канатная дорога до Көк-Төбе будет бесплатной с 10:00 до 15:00).
15 марта – Қайырымдылық күні
Благотворительная акция "Жақсылық жаса" – посещение Алматинского зоологического парка детьми с особыми потребностями.
Благотворительная экскурсия для детей категории СУСН в Государственном Центральном музее.
11:00 – концертная программа "Қайырымдылық күні" творческих коллективов в Центре активного долголетия "Сенім" (ЖК "Алма City", 5, ул. Алтын Орда, 6/38б).
11:00 – благотворительный концерт "Жүрек жылуы" в социальном центре "Бақытты отбасы" (мкр. "Қалқаман-2", ул. Сыпатай батыра, 55).
12:00 – благотворительный показ спектакля из репертуара Государственного академического русского театра для детей и юношества им. Н. Сац для детей из интернатов, детских домов и малообеспеченных и многодетных семей (Дворец школьников, пр. Достык, 124).
15:00 – благотворительный показ спектакля детской театральной студии Sats ComUnity в школе-интернате для детей с инвалидностью №2.
15:00 – благотворительный показ казахской народной сказки "Қошқар мен теке" в Республиканском государственном академическом корейском театре.
Выездной концерт солистов Государственной академической филармонии им. Жамбыла для воспитанников детского дома №1.
Кроме того, во всех районах города будут организованы адресные благотворительные акции: помощь ветеранам, передача продуктовых корзин нуждающимся семьям.
16 марта – Мәдениет және ұлттық салт-дәстүр күні
10:00 – музыкально-театрализованное представление, посвященное традиционным казахским обрядам: "Сүйінші сұрау", "Балаға ат қою", "Бесікке салу", "Тұсаукесер", "Беташар" (ЦИТ Наурызбайского района).
16:00 – проведение национальных игр "Аударыспақ" и игры в асык в Казахском государственном цирке.
Кроме того, во всех районах города пройдут встречи и тематические мероприятия, посвященные национальным традициям и обычаям казахского народа. Для горожан организуют мастер-классы по национальным ремеслам, демонстрацию традиционных обрядов, а также выставки-ярмарки изделий учащихся, где будут представлены элементы юрт, текстиль, ювелирные украшения и другие изделия народных ремесел.
17 наурыз – Шаңырақ
10:00 – круглый стол под названием "Отбасы құндылықтары" (центр "Бақытты отбасы", Нуркент, 5).
11:00 – литературное ревю и поэзия "Наурыз – Ұлыстың ұлы күні" (Детская библиотека №1).
11:00 – круглый стол "Отбасы құндылықтары", где будет беседа с родителями, ветеранами, уважаемыми аксакалами (Шыңға өрле, биікке самға, ул. Толе би, 160).
11:00 – мероприятие с участием Центра поддержки семьи "Шаңырақ" (Центр поддержки семьи, Розыбакиева, 250).
11:00 – форум для участников центра "Бақытты отбасы" Наурызбайского района (ул. Жунисова, 10).
11:00 – круглый стол под названием "Бір шаңырақ астында" (Социальный центр "Шыңға орлеу", ул Саги Ашимова, 206а).
12:00 – благотворительный показ для многодетных семей спектакля из репертуара Государственного академического русского театра для детей и юношества им. Н. Сац (Дворец школьников).
18 марта – Ұлттық киім күні
10:00 – показ национальных костюмов "Ұлттық киімді дәріп-теу" в Государственном архиве (Чуланова, 159).
11:00 – показ национальных костюмов "Этно-Fashion" (Alatau Creative Hub).
11:00 – Конкурс "Лучший национальный образ" (Family park, ул. Улукбек, 57а).
11:00 – конкурс "Лучший национальный образ" (Конкурс "Лучший национальный образ" среди студентов Алматинского технико-экономического колледжа путей сообщения, Ауэзовский р-н, мкр Жетысу-1, дом 32в).
11:00 – этнофольклорный вечер "Армысың, әз-Наурыз – жаңа күн!" (библиотека им. Ауэзова).
11:00 – показ национальных костюмов "Ұлттық сезім – киіммен" (проспект Райымбека, 174).
11:00 – концертная программа "Наурыз – елге нұр, жерге береке" (библиотека им. Бегалина).
Во Дворце школьников состоится выставка национальных костюмов и костюмов из спектаклей Государственного академического русского театра для детей и юношества им. Н. Сац с национальными мотивами. Также на Арбате состоится выставка национальной одежды и украшений, организованная акиматом Жетысуского района.
19 марта – Жаңару
Во всех районах города будет проходить акция по посадке деревьев.
20 – Ұлттық спорт
10:00 – Спортивное мепроприятие "Спорт – достық алаңы" (Парк первого президента).
10:00 – соревнования по национальным видам спорта с участием школ и совета ветеранов (парк "Гүлдер").
10:00 – открытый городской турнир, посвященный празднику Наурыз, по тогызкумалаку (ГККП "Спортивный клуб национальных и конных видов спорта").
10:00 – городской турнир, посвященный празднованию Наурыза, по қазақ күресі (Площадь "Астана").
10:00 – спортивно-массовые мероприятия по проекту "Спорт-достық алаңы" (ФОК "Айнабулак").
10:00 – "Наурыз – спорт мерекесі" (ФОК "Кемел").
11:00 – соревнования, посвященные празднику Наурыз, по асық ату, тымақ ұру, лянга, поднятие гири среди людей с ограниченными физическими возможностями г. Алматы (Центральный парк культуры и отдыха).
11:00 – спортивные игры "Спорт – достық алаңы" ("Атлетическая деревня").
Основные дни празднования будут проходить 21-23 марта. В течение десяти дней для жителей и гостей города будут подготовлены концерты, театрализованные представления, выставки, встречи с деятелями культуры, а также традиционные обряды казахского народа.
Астана
В честь наступления главного праздника весны – Наурыза – в столице также будет организовано более 200 разноплановых мероприятий и акций. Особенностью празднования Наурыза в этом году станет активное применение цифровых технологий и инструментов искусственного интеллекта. Инициатива реализуется в рамках Года развития цифровизации и искусственного интеллекта, объявленного главой государства.
Фото: Zakon.kz
На праздничных площадках столицы для жителей и гостей города будут представлены современные интерактивные зоны с роботами, демонстрациями возможностей искусственного интеллекта и другими технологичными решениями. Горожане смогут увидеть, как современные технологии сочетаются с национальными традициями, а также принять участие в различных цифровых и познавательных активностях.
Декада "Наурызнама" начнется с Көрісу күні – Амал мерекесі в столичном Доме дружбы. Там состоится мероприятие "Ұлы Еліміздің Көрісу күні – Амалмерекесі". Представители Совета аксакалов и Совета матерей проведут обряд "Көрісу", в рамках которого продемонстрируют национальные обряды, связанные с приветствием и примирением, поделятся наставлениями и дадут бата – благословение на мир и благополучие. Также состоятся научно-этнографическая конференция и выставка "Наурыз жылнамасы", направленные на всестороннее осмысление Наурыза как древнего культурного кода и живой традиции казахского народа.
В 12:00 часов 14 марта в парке "Ататүрік" пройдет масштабное мероприятие "Көрісу күні – Амал мерекесі" с участием деятелей культуры и творческих коллективов столицы, детских коллективов учреждений образования и коллективов национальных культурных центров Ассамблеи народа Казахстана.
Отдельной зоной станет современная AI-площадка. Здесь посетители смогут с помощью искусственного интеллекта создать персонализированные фотографии в образах национальной казахской одежды и скачать готовое изображение по QR-коду.
14 марта в 15:00 в ТРЦ "Хан Шатыр" состоится фестиваль спортивных игр "Tartys Fest" среди спортсменов, жителей и гостей города, где пройдут соревнования по арқан тарту; подтягиванию на перекладине; қой көтеру; игре в тоғызқұмалақ против искусственного интеллекта. Принять участие могут все желающие от 18 лет и старше. Участие бесплатное. Регистрация проводится на месте перед началом соревнований.
В этот день КГУ "Руханият" организует культурное мероприятие "Амал келді-жылкелді". В программе отражаются обрядовые элементы Амал мерекесі, народные обычаи, фольклор.
В школах столицы пройдет фестиваль приветствий "Көрісу – дәстүрі". В этот день в 12:00 часов в районе Сарыарка в сквере "Коргалжын" пройдет спортивно-творческое мероприятие.
Во Дворце школьников имени Аль-Фараби с 14 по 18 марта будет проходить праздничное представление "NAURYZ-2026" в формате театральной постановки по мотивам народных сказок.
Также в Астане 14 и 15 марта пройдут масштабные продовольственные ярмарки "Nauryz Sale". На ярмарках будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана. Жители и гости столицы смогут приобрести овощи и фрукты, мясную и молочную продукцию, колбасные изделия, муку, крупы, выпечку, натуральные соки, варенье, мед и другие продовольственные товары по доступным ценам.
Ярмарки будут проходить 14 и 15 марта с 10:00 до 18:00 часов на следующих площадках города:
- ТЦ "Keryen Joly" (шоссе Алаш, 35б);
- ТЦ "Koktal" (пр. Н. Тлендиева, 12а);
- ТЦ "Евразия" (по ул. К. Сатпаева);
- ТЦ "Астаналык базар" (ул. С. Сейфуллина, 47);
- ТРЦ "Damu Mall" (цокольный этаж, ул. Ж. Нажимеденова, 26);
- рынок "Шапагат" (пр. Богенбай батыра, 69);
- рынок "Сауран" (ул. Алматы 3).
15 марта отмечается "Қайырымдылық күні". В этот день по городу пройдет акция "Ардагерлерді ардақтайық", в рамках которой одиноким пенсионерам, ветеранам и нуждающимся раздадут продуктовые корзины.
В торгово-развлекательном центре района Есиль будет установлено "Дерево желаний" – "Армандар әлемі". На дереве разместят QR-код: отсканировав его, спонсоры смогут ознакомиться со списком детей, находящихся в Центре адаптации несовершеннолетних. Выбрав одного из ребят, они смогут исполнить его мечту и подарить долгожданный подарок. Также любой желающий может участвовать в этой акции и подарить детям радость. Инициатива направлена на то, чтобы подарить детям внимание, заботу и веру в исполнение их заветных желаний.
В этот день благотворительные акции "Тазалықэстафетасы" организует и РОО "Ассамблея жастары". Активисты проведут очистку от снега дворов домов пожилых людей.
Также пройдет акция "Десять добрых дел" от столичных предпринимателей.
15 марта в 11:00 в Центре социального обслуживания "Шарапат" пройдет праздничное мероприятие "Қайырымдылық – жүректенжүрекке жол табатын күш".
В рамках благотворительной акции "Ізгілік ізі" для детей из социально уязвимых категорий организуют экскурсию по достопримечательностям столицы.
В центре "Нұрлы жүрек" будет организована концертная программа, а в кризисном центре "Үміт" запустят благотворительный челлендж "Творить добро – благое дело".
16 марта в декаде "Наурызнама" отмечается День культуры и национальных традиций.
В 17:00 часов Государственная академическая филармония имени Е. Рахмадиева приглашает на праздничное мероприятие "День культуры – пространство живой традиции".
В Национальной академической библиотеке откроется книжная выставка "Национальная ценность – национальная сущность".
16 и 17 марта в концертном зале Дворца "Жастар" будет проходить театрализованное музыкальное представление "Наурыз. Жарықкүші". Начало в 10:00, 12:00 и 14:00.
Среди государственных и структурных учреждений в этот день пройдет традиционный конкурс "Армысың, әз Наурыз".
КГУ "Руханият" организует открытый урок "Салт-дәстүр – ұлт қазынасы".
В 19:00 часов Государственный театр драмы и комедии имени А. Мамбетова приглашает на спектакль "Жас Абай".
В торгово-развлекательном центре Damu Mall 16 марта откроется национальная выставка рукоделия от пенсионеров Центра активного долголетия.
В Колледже сервиса и туризма в этот день для школьников пройдет мастер-класс по изготовлению национальных блюд, в дошкольных организациях – мастер-классы по изготовлению гончарных изделий с национальными орнаментами, в Школе искусств №1 – концерт "Наурыз – Ұлыстың ұлыкүні!", в детской художественной школе – XXII Республиканский конкурс по декоративно-прикладному искусству "Туған жерім", в школе искусств №2 – мероприятие "Дәстүрім – асылқазынам", в Центре социального обслуживания "Шарапат" – выставка ручных работ в национальном стиле пенсионеров района, в Центре оказания специальных социальных услуг "Қамқор" – познавательный час "Салт-дәстүр – асыл қазына".
С 16 по 22 марта во дворах жилых комплексов столицы проведут конкурс среди ОСИ "Ұлыстың ұлы күнінде...".
В этот день на улицах города в рамках акции "Наурыз жылуы" волонтеры "Астана жастары" работников коммунальных служб будут угощать чаем и баурсаками, а также вручать им цветы.
Фото: акимат Астаны
17 марта отмечается Шаңырақ күні.
В этот день Музыкальный театр юного зрителя приглашает на вечер "Бақытты шаңырақжыры", на котором семейные пары исполнят песни и прочтут стихи.
Во Дворце единоборств имени Ж. Ушкемпирова организуют масштабный флешмоб и игру "Алтын Асык" среди столичных школьников.
Агротехнический университет имени Сейфуллина проведет показ обряда "Шаңыраққұру – дәстүр жалғасы", Евразийский национальный университет имени Гумилева – эстафету по национальным видам спорта среди молодых семей "Отбасы – бақыт мекені", Дворец школьников имени Аль-Фараби – конкурс "Ак бата".
В день шанырака в столице состоится награждение многодетных матерей нагрудными знаками "Серебряная медаль" и "Золотая медаль".
В праздничной программе дня – вручение колыбелей в национальном стиле новорожденным, посещение семей-юбиляров и поздравление с 50-летием совместной жизни, а также проведение челленджа "Шаңырақ-отбасының берекесі".
18 марта посвящено национальной одежде. В этот день в столичном спорткомплексе организуют шоу-мюзикл "Ұлы дала үні".
В Государственной академической филармонии имени Е. Рахмадиева в 13:00 состоится республиканский конкурс "Алтын әже".
В ТРЦ "Хан Шатыр" посетителей и гостей ждет демонстрация национальной одежды из коллекций казахстанских дизайнеров, показ работ Центра активного долголетия.
В Национальном музее готовят мероприятие "Ұлттық киім – ұлт бейнесі", в Международном выставочном центре ЕХРО и ТРЦ "MEGA SilkWay" – театрализованное мероприятие "Қазақхалқының ұлттық киімі – ұлттың бет-бейнесі".
В рамках празднования дня Национальной одежды в ресторане "Турандот" гостей будут обслуживать роботы в национальном костюме.
В Казахском национальном университете искусств пройдет творческое мероприятие "Ұлттық киім – ұлт айнасы", в ТРЦ "DamuMall" – выставка национальной одежды, в Центре активного долголетия – мастер-класс по пошиву национальной одежды. В честь праздника в столице 18 марта запустят челлендж "Один день в национальной одежде".
19 марта – День обновления (Жаңару күні). В Астане в этот день предприниматели проведут очистку и уборку зданий и сооружений под девизом "Жауапты бизнес – жаңарған қала".
В Государственной многопрофильной больнице №2 будет организовано мероприятие по вручению сертификатов с QR-кодом с определением локации посадки деревца в честь рождения новорожденного и торжественное вручение цифровых колыбелей новорожденным.
Кроме того, в рамках акции "Таза Қазақстан" во дворах столичных жилых комплексов будет проводиться масштабная уборка снега.
В детских садах, школах, вузах в этот день запустят челлендж по уборке "Начни с себя".
В рамках празднования Жаңару күні школьники района познают свою будущую профессию в очках виртуальной реальности.
Фото: акимат Астаны
20 марта в рамках "Наурызнама" отмечается День национального спорта.
В Педагогическом колледже в честь праздника среди студентов проведут соревнования по национальным видам спорта – поднятие гири, перетягивание каната, армрестлинг. В конно-спортивном комплексе "Аргымак" пройдут показательные выступления по национальным играм, таким как теңге ілу, садақ ату, қыз қуу, көкпар, асық ату, құс бегілік.
20 марта в честь Дня национальных видов спорта в легкоатлетическом комплексе "QAZAQSTAN" пройдет спортивная эстафета "Ұлы дала ойындары", на которой будут представлены виды спорта с элементами искусственного интеллекта: Арқан тартыс, садақ ату, подтягивание, қой көтеру, QumalaqAI.
В 19:00 вечера Государственный театр драмы и комедии имени А. Мамбетова представит премьерный спектакль "Қажымұқан".
Во Дворце мира и согласия тем временем будет проводиться национальная премия "Наурызсыйлығы".
В 19:00 в концертном зале Дворца "Жастар" пройдет концерт "Наурыз нұры".
В этот день на открытых площадках, в школах и других учреждениях города будут организованы мероприятия, турниры по национальным видам спорта.
21 марта отмечают День солидарности (Ынтымақ күні). В Доме дружбы организуют масштабное праздничное мероприятие "Қошкелдің, Әз Наурыз!".
21-22 марта концертные программы "Наурыз – береке бастауы" в эти день будут проходить на нескольких локациях – на Городской площади, территории у монумента "Қазақ Елі", территории "EXPO", стадиона "Астана Арена", "Astana Music Hall" (Кувшин), в парке "Ататүрік".
21-22 марта на площади "Қазақ Елі" в рамках празднования Наурыза состоятся выступления с участием гуманоидного робота и робота-собаки.
21-22 марта традиционно в жилых массивах Астаны организуют массовые народные гуляния "Наурыз мейрамы". Они пройдут по району Алматы – в жилом массиве "Железнодорожный", парке "Жерұйык"; по району Нұра – в сквере "Жағалау" и "Айғыржал"; по району Сарайшық – в жилом массиве "Интернациональный", "Промышленный"; по району Байқоңыр – в жилых массивах "Өндіріс" и "Кирпичный"; по району Есіл – в жилых массивах "Бағыстан" и "Пригородный"; по району Сарыарқа – в скверах перед театром танца "Наз" и сквере "Қорғалжын".
С 21 по 23 марта с 14:00 в Международном выставочном центре ЕХРО будет проходить мероприятие по празднования Наурыза с праздничными выступлениями творческих коллективов, национальными играми и соревнованиями.
Вместе с тем 20-21 марта в рамках идеологемы "Закон и порядок" на территории ЭКСПО по инициативе молодежи будет установлена юрта, оформленная в национальном стиле с применением современных технологий. В юрте предусмотрена интерактивная зона с LED-экраном. Гости смогут принять участие в демонстрации робота-собаки, дрон-полицейского. Также будут организованы различные интерактивные игровые программы и социальные акции, направленные на популяризацию ценностей Закона, правопорядка и гражданской ответственности среди населения.
Столичный цирк в 16:00 часов 21 марта приглашает на цирковое шоу артистов.
21 марта в районе Нура на площади перед стадионом "Астана Арена" UMC (Центр материнства и детства) будут устанавливать оборудование, диагностирующее сердечно-сосудистые заболевания через ИИ. Частными школами района также будут размещены фотобудка с использованием нейросетей и выставка робототехники.
22 марта отмечается начало Нового года.
С 14:00 до 18:30 вечера 22 и 23 марта на территории Международного выставочного центра "ЕХРО" будет работать ярмарка, приуроченная к празднованию Наурыз мейрамы.
В 12:00 в Государственном театре драмы и комедии имени А. Мамбетова пройдет концертная программа "Қош келдің, Әз Наурыз!".
В основные дни празднования Наурыза – 21 и 22 марта – на территории шести районов столицы, более чем на 30 локациях, пройдут соревнования по национальным видам спорта:
- қазақ күресі
- қой көтеру
- арқан тартыс
- асық ату
- қол күрес
- гір көтеру.
На площади "Қазақ Елі" развернутся соревнования по Қазақ күресі среди жителей города.
Последний день в декаде "Наурызнама" – 23 марта – посвящен Дню очищения. По городу запустят челлендж "Начни с себя". Также проведут мероприятия по очистке дворов от снега и мусора как символ встречи Нового года с новыми целями в рамках общенациональной экологической акции "Таза Қазақстан".
В 9:00 утра в Астане организуют экоакцию "Табиғат – адамзаттың алтын бесігі".
Столица также присоединится к международной экологической акции "Час земли" и на время отключит наружное освещение зданий.
Шымкент
На территории города в рамках празднования Наурыза планируется проведение ряда культурно-массовых, познавательных, национальных, спортивных, а также информационно-имиджевых мероприятий, направленных на популяризацию народных традиций, культуры и истории.
В этом году праздничная декада "Наурызнама" в Шымкенте пройдет в новом инновационном формате в рамках проекта Digital Qazaqstan. Цикл мероприятий Digital Nauryz направлен на интеграцию национальных обычаев и традиций с современными IT-технологиями и возможностями искусственного интеллекта.
Подготовлена насыщенная программа праздничных мероприятий, посвященных празднику Наурыз. Во время декады "Наурызнама" в городе пройдут концерты, театрализованные представления, фестивали, спортивные соревнования и экологические акции. Основные события состоятся на площади "Астана", в городских парках и культурных учреждениях.
Фото: акимат Алматы
Праздничная программа стартует 14 марта – в день Көрісу күні (Амал мерекесі). В этот день жители и гости города смогут посетить праздничное представление "Наурыз-думан" с участием артистов Шымкентского цирка. Также зрителям представят этнофольклорную постановку "Ұлыстың ұлы күні – Наурыз" театра "Шымкент Жастар" (с 10:00). В научно-универсальной библиотеке имени Аль-Фараби откроется тематическая книжная выставка "Амал келді – жыл келді" (с 11:00).
15 марта, в День благотворительности, в городе продолжатся праздничные выступления цирковых артистов. В парке "Арбат" пройдет выставка-ярмарка ремесленников и типографий, а также тематическая экспозиция библиотек.
16 марта, который посвящен культуре и национальным традициям, в концертно-выставочном центре организуют праздничную программу с участием мастеров народных промыслов, мастер-классами и встречами с представителями творческих союзов. В этот же день состоится республиканский фестиваль "Жарамазан fest". Кроме того, в историко-культурном комплексе "Шым қала" откроется выставка, посвященная истории Шымкента.
17 марта, в день Шаңырақ күні, мероприятия будут посвящены семейным ценностям. В парке "Арбат" пройдут интерактивные и образовательные активности: викторины, интеллектуальные игры, обучение основам искусственного интеллекта. Также с утра запланированы соревнования по робототехнике "ROBOSHANYRAQ", дрон-футбол и VR-игры (с 15:00).
18 марта отметят День национальной одежды. В концертно-выставочном центре состоится показ работ дизайнеров казахской национальной одежды, а также выставка-ярмарка. Тематическое этнокультурное мероприятие "Ұлттық киім – ұлт әдебі" пройдет в специальной библиотеке для слепых и слабовидящих.
19 марта, в День обновления, в концертно-выставочном центре откроется выставка стартап-проектов и робототехники "Стартаптар аллеясы" (с 11:00).
20 марта будет посвящен национальным видам спорта. На ипподроме Шымкента пройдут соревнования по таким традиционным играм, как аударыспақ, қыз қуу, бәйге, асық ату, ләңгі тебу, гиревой спорт и перетягивание каната. Начало в 11:00.
Кульминация празднования ожидается 21 марта – в День единства. С 11 утра на площади "Астана" и в городских парках состоится народный праздник "Ұлыстың ұлы күні – Наурыз". Для жителей подготовят театрализованные постановки, дневные концерты с участием казахстанских эстрадных исполнителей и гастрономический фестиваль с участием около 50 ресторанов города. В этот же день пройдет IT-мероприятие "Nauryz AI" и официальное открытие международного проекта "Tomorrow School". Вечером на площади "Астана" состоится гала-концерт (19:00), а праздничную атмосферу завершит салют (в 23:00).
22 марта, в день Жыл басы, – традиционного начала Нового года по восточному календарю, праздничные концерты продолжатся на главных площадках города. На сцене выступят коллектив "Шымкент сазы", артисты колледжа "Саз" и другие исполнители. Вечером пройдет гала-концерт с участием популярного эстрадного певца Садраддина и местных исполнителей.
23 марта, в День очищения, запланирована экологическая акция Taza LIKE – общегородской субботник. Также состоятся показы национальной одежды, концерт ансамбля "Казына" и вечерний гала-концерт.
Завершится праздничная декада 24 марта в Шымкенте концертом оркестров национальных инструментов, симфонических и эстрадных коллективов города под руководством заслуженного деятеля Казахстана Армана Жудебаева. Вечером, в 19:00, жителей ожидает гала-концерт с участием певца Кайрата Нуртаса и масштабное дрон-шоу (23:00). Начало мероприятия айтыс-оркестров в 11:00.