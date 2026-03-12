Декада Наурызнама: какие мероприятия пройдут в Астане, Алматы и Шымкенте

В Казахстане 14 марта стартует декада Наурызнама. По всей стране проведут массовые мероприятия, посвященные празднованию Наурыза. Zakon.kz узнал, какие развлечения и торжества подготовлены для казахстанцев в трех главных городах страны.

В ближайшую субботу в республике начинается декада празднования Наурыз мейрамы. Каждый день имеет глубокий смысл и будет наполнен мероприятиями, отражающими богатство и многообразие казахстанской культуры.

Новая концепция празднования самого долгожданного периода весны была предложена в 2024 году. С этого момента у казахстанцев появилась возможность проводить традиционный весенний праздник на протяжении 10 дней. Особое внимание уделено сочетанию традиционных ценностей и сплочению народа нашей многонациональной страны в объединении общими ценностями.

Каждый день декады будет посвящен отдельной теме и состоять из дней приветствий, добрых пожеланий, благотворительности, семьи, национальной одежды, обновления, единства и спорта. По всей стране организуют различные массовые мероприятия, которых в этом году запланировано более 1,5 тысячи. В республике будут проведены выставки, фестивали, литературно-музыкальные вечера и кинопоказы, благотворительные акции, культурно-спортивные мероприятия.

Фото: Zakon.kz

Исторически Наурызнама – это культурное наследие нашего народа, уходящее корнями в тысячелетия. Традиция празднования Наурыза в казахской культуре никогда не ограничивалась одним днем.

"Праздник становится мостом между прошлым и настоящим, между разными культурами и традициями Казахстана. Испокон веков наши предки встречали Наурыз как начало года. Сегодня Наурыз стал общенациональным праздником. Его ждут и отмечают все вместе, невзирая на этнические и религиозные различия", – отметил в своей поздравительной речи президент Касым-Жомарт Токаев.

Общенациональная декада Наурызнама стартует с "Көрісу күні – Амал мерекесі", став первым днем в декаде празднования Наурыз мейрамы.

14 марта – Көрісу күні (Амал мерекесі) – День встреч и приветствий. Начало празднований, традиция рукопожатий, визиты к родственникам и старейшинам.

15 марта – Қайырымдылық күні – День добрых дел: благотворительные акции, ярмарки и помощь тем, кто в этом нуждается.

16 марта – Мәдениет және ұлттық салт-дәстүр күні: День погружения в искусство: театральные постановки, концерты и мастер-классы по народным ремеслам.

17 марта – Шаңырақ күні – Семейный день: время для общения внутри семьи, чествования многодетных семей и передачи традиций детям.

18 марта – Ұлттық киім күні: День национальных костюмов и этнического стиля: по всей стране люди надевают национальные костюмы или элементы традиционной одежды (тақия, шекпен, украшения).

19 марта – Жаңару күні – символ весеннего пробуждения: время для уборки, обновления дома и посадки саженцев.

20 марта – Ұлттық спорт күні – спортивный азарт: турниры по казакшакурес, тогызкумалак и конные состязания.

21-22-23 марта – проводятся основные празднования Наурыза – Наурыз мейрамы. Проходят главные торжества, гуляния по всей стране, которые включают приготовление наурыз коже, театрализованные представления, концерты и национальные спортивные игры.

21 марта – Ынтымақ күні – День единства: подготовка к главному торжеству, проведение общих праздничных обедов и примирение.

22 марта – Жыл басы, Наурыз мейрамы – кульминация года: массовые гуляния в этноаулах, алтыбакан, песни и щедрый дастархан с наурыз көже.

23 марта – Тазалық күні – завершение декады: экологическая акция "Таза табиғат" – уборка общественных мест и забота о природе.

Алматы

В Алматы стартуют праздничные мероприятия, посвященные празднованию Наурыза, с 14 марта. В этом году праздничная программа реализуется в рамках концепции "Наурызнама" и объединит более 200 событий по всему городу.

Основные площадки празднования будут расположены на площади Астана, площади Абая, на пешеходной части проспекта Жібек Жолы и улице Панфилова.

Локации по районам:

Алатауский район – на территории Ледового дворца ALMATY ARENA.

Алмалинский район – Парк им. М. Ганди.

Ауэзовский район – Западное побережье озера Сайран.

Бостандыкский район – Парк первого президента.

Жетысуский район – Алматинский ипподром.

Медеуский район – Пешеходная аллея по улице Пушкина.

Турксибский район – Парк им. С. Сейфуллина.

Наурызбайский район – Площадь перед районным акиматом.

Фото: акимат Алматы

Следует отметить, что главные площадки города, также площадки восьми районов будут тематически оформлены к празднику Наурыз: будет установлено множество юрт, тематические МАФы.

14 марта – Көрісу күні (Амал мерекесі)

12:00 – торжественное открытие празднования Наурыза, концертная программа "Көктөбедегі көрісу" (Көк-төбе), где примут участие известные артисты казахстанской эстрады, такие как Мадина Садвакасова, Айгүл Қосанова, группы "Тұмар", Made in KZ, "КешYou", "Алатау серілері", также артисты театра традиционного искусства "Алатау". Жителей и гостей города Алматы в этот день ждет необычное поздравление аудиодронами (канатная дорога до Көк-Төбе будет бесплатной с 10:00 до 15:00).

15 марта – Қайырымдылық күні

Благотворительная акция "Жақсылық жаса" – посещение Алматинского зоологического парка детьми с особыми потребностями.

Благотворительная экскурсия для детей категории СУСН в Государственном Центральном музее.

11:00 – концертная программа "Қайырымдылық күні" творческих коллективов в Центре активного долголетия "Сенім" (ЖК "Алма City", 5, ул. Алтын Орда, 6/38б).

11:00 – благотворительный концерт "Жүрек жылуы" в социальном центре "Бақытты отбасы" (мкр. "Қалқаман-2", ул. Сыпатай батыра, 55).

12:00 – благотворительный показ спектакля из репертуара Государственного академического русского театра для детей и юношества им. Н. Сац для детей из интернатов, детских домов и малообеспеченных и многодетных семей (Дворец школьников, пр. Достык, 124).

15:00 – благотворительный показ спектакля детской театральной студии Sats ComUnity в школе-интернате для детей с инвалидностью №2.

15:00 – благотворительный показ казахской народной сказки "Қошқар мен теке" в Республиканском государственном академическом корейском театре.

Выездной концерт солистов Государственной академической филармонии им. Жамбыла для воспитанников детского дома №1.

Кроме того, во всех районах города будут организованы адресные благотворительные акции: помощь ветеранам, передача продуктовых корзин нуждающимся семьям.

16 марта – Мәдениет және ұлттық салт-дәстүр күні

10:00 – музыкально-театрализованное представление, посвященное традиционным казахским обрядам: "Сүйінші сұрау", "Балаға ат қою", "Бесікке салу", "Тұсаукесер", "Беташар" (ЦИТ Наурызбайского района).

16:00 – проведение национальных игр "Аударыспақ" и игры в асык в Казахском государственном цирке.

Кроме того, во всех районах города пройдут встречи и тематические мероприятия, посвященные национальным традициям и обычаям казахского народа. Для горожан организуют мастер-классы по национальным ремеслам, демонстрацию традиционных обрядов, а также выставки-ярмарки изделий учащихся, где будут представлены элементы юрт, текстиль, ювелирные украшения и другие изделия народных ремесел.

17 наурыз – Шаңырақ

10:00 – круглый стол под названием "Отбасы құндылықтары" (центр "Бақытты отбасы", Нуркент, 5).

11:00 – литературное ревю и поэзия "Наурыз – Ұлыстың ұлы күні" (Детская библиотека №1).

11:00 – круглый стол "Отбасы құндылықтары", где будет беседа с родителями, ветеранами, уважаемыми аксакалами (Шыңға өрле, биікке самға, ул. Толе би, 160).

11:00 – мероприятие с участием Центра поддержки семьи "Шаңырақ" (Центр поддержки семьи, Розыбакиева, 250).

11:00 – форум для участников центра "Бақытты отбасы" Наурызбайского района (ул. Жунисова, 10).

11:00 – круглый стол под названием "Бір шаңырақ астында" (Социальный центр "Шыңға орлеу", ул Саги Ашимова, 206а).

12:00 – благотворительный показ для многодетных семей спектакля из репертуара Государственного академического русского театра для детей и юношества им. Н. Сац (Дворец школьников).

18 марта – Ұлттық киім күні

10:00 – показ национальных костюмов "Ұлттық киімді дәріп-теу" в Государственном архиве (Чуланова, 159).

11:00 – показ национальных костюмов "Этно-Fashion" (Alatau Creative Hub).

11:00 – Конкурс "Лучший национальный образ" (Family park, ул. Улукбек, 57а).

11:00 – конкурс "Лучший национальный образ" (Конкурс "Лучший национальный образ" среди студентов Алматинского технико-экономического колледжа путей сообщения, Ауэзовский р-н, мкр Жетысу-1, дом 32в).

11:00 – этнофольклорный вечер "Армысың, әз-Наурыз – жаңа күн!" (библиотека им. Ауэзова).

11:00 – показ национальных костюмов "Ұлттық сезім – киіммен" (проспект Райымбека, 174).

11:00 – концертная программа "Наурыз – елге нұр, жерге береке" (библиотека им. Бегалина).

Во Дворце школьников состоится выставка национальных костюмов и костюмов из спектаклей Государственного академического русского театра для детей и юношества им. Н. Сац с национальными мотивами. Также на Арбате состоится выставка национальной одежды и украшений, организованная акиматом Жетысуского района.

19 марта – Жаңару

Во всех районах города будет проходить акция по посадке деревьев.

20 – Ұлттық спорт

10:00 – Спортивное мепроприятие "Спорт – достық алаңы" (Парк первого президента).

10:00 – соревнования по национальным видам спорта с участием школ и совета ветеранов (парк "Гүлдер").

10:00 – открытый городской турнир, посвященный празднику Наурыз, по тогызкумалаку (ГККП "Спортивный клуб национальных и конных видов спорта").

10:00 – городской турнир, посвященный празднованию Наурыза, по қазақ күресі (Площадь "Астана").

10:00 – спортивно-массовые мероприятия по проекту "Спорт-достық алаңы" (ФОК "Айнабулак").

10:00 – "Наурыз – спорт мерекесі" (ФОК "Кемел").

11:00 – соревнования, посвященные празднику Наурыз, по асық ату, тымақ ұру, лянга, поднятие гири среди людей с ограниченными физическими возможностями г. Алматы (Центральный парк культуры и отдыха).

11:00 – спортивные игры "Спорт – достық алаңы" ("Атлетическая деревня").

Основные дни празднования будут проходить 21-23 марта. В течение десяти дней для жителей и гостей города будут подготовлены концерты, театрализованные представления, выставки, встречи с деятелями культуры, а также традиционные обряды казахского народа.

Астана

В честь наступления главного праздника весны – Наурыза – в столице также будет организовано более 200 разноплановых мероприятий и акций. Особенностью празднования Наурыза в этом году станет активное применение цифровых технологий и инструментов искусственного интеллекта. Инициатива реализуется в рамках Года развития цифровизации и искусственного интеллекта, объявленного главой государства.

Фото: Zakon.kz

На праздничных площадках столицы для жителей и гостей города будут представлены современные интерактивные зоны с роботами, демонстрациями возможностей искусственного интеллекта и другими технологичными решениями. Горожане смогут увидеть, как современные технологии сочетаются с национальными традициями, а также принять участие в различных цифровых и познавательных активностях.

Декада "Наурызнама" начнется с Көрісу күні – Амал мерекесі в столичном Доме дружбы. Там состоится мероприятие "Ұлы Еліміздің Көрісу күні – Амалмерекесі". Представители Совета аксакалов и Совета матерей проведут обряд "Көрісу", в рамках которого продемонстрируют национальные обряды, связанные с приветствием и примирением, поделятся наставлениями и дадут бата – благословение на мир и благополучие. Также состоятся научно-этнографическая конференция и выставка "Наурыз жылнамасы", направленные на всестороннее осмысление Наурыза как древнего культурного кода и живой традиции казахского народа.

В 12:00 часов 14 марта в парке "Ататүрік" пройдет масштабное мероприятие "Көрісу күні – Амал мерекесі" с участием деятелей культуры и творческих коллективов столицы, детских коллективов учреждений образования и коллективов национальных культурных центров Ассамблеи народа Казахстана.

Отдельной зоной станет современная AI-площадка. Здесь посетители смогут с помощью искусственного интеллекта создать персонализированные фотографии в образах национальной казахской одежды и скачать готовое изображение по QR-коду.

14 марта в 15:00 в ТРЦ "Хан Шатыр" состоится фестиваль спортивных игр "Tartys Fest" среди спортсменов, жителей и гостей города, где пройдут соревнования по арқан тарту; подтягиванию на перекладине; қой көтеру; игре в тоғызқұмалақ против искусственного интеллекта. Принять участие могут все желающие от 18 лет и старше. Участие бесплатное. Регистрация проводится на месте перед началом соревнований.

В этот день КГУ "Руханият" организует культурное мероприятие "Амал келді-жылкелді". В программе отражаются обрядовые элементы Амал мерекесі, народные обычаи, фольклор.

В школах столицы пройдет фестиваль приветствий "Көрісу – дәстүрі". В этот день в 12:00 часов в районе Сарыарка в сквере "Коргалжын" пройдет спортивно-творческое мероприятие.

Во Дворце школьников имени Аль-Фараби с 14 по 18 марта будет проходить праздничное представление "NAURYZ-2026" в формате театральной постановки по мотивам народных сказок.

Также в Астане 14 и 15 марта пройдут масштабные продовольственные ярмарки "Nauryz Sale". На ярмарках будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана. Жители и гости столицы смогут приобрести овощи и фрукты, мясную и молочную продукцию, колбасные изделия, муку, крупы, выпечку, натуральные соки, варенье, мед и другие продовольственные товары по доступным ценам.

Ярмарки будут проходить 14 и 15 марта с 10:00 до 18:00 часов на следующих площадках города:

ТЦ "Keryen Joly" (шоссе Алаш, 35б);

ТЦ "Koktal" (пр. Н. Тлендиева, 12а);

ТЦ "Евразия" (по ул. К. Сатпаева);

ТЦ "Астаналык базар" (ул. С. Сейфуллина, 47);

ТРЦ "Damu Mall" (цокольный этаж, ул. Ж. Нажимеденова, 26);

рынок "Шапагат" (пр. Богенбай батыра, 69);

рынок "Сауран" (ул. Алматы 3).

15 марта отмечается "Қайырымдылық күні". В этот день по городу пройдет акция "Ардагерлерді ардақтайық", в рамках которой одиноким пенсионерам, ветеранам и нуждающимся раздадут продуктовые корзины.

В торгово-развлекательном центре района Есиль будет установлено "Дерево желаний" – "Армандар әлемі". На дереве разместят QR-код: отсканировав его, спонсоры смогут ознакомиться со списком детей, находящихся в Центре адаптации несовершеннолетних. Выбрав одного из ребят, они смогут исполнить его мечту и подарить долгожданный подарок. Также любой желающий может участвовать в этой акции и подарить детям радость. Инициатива направлена на то, чтобы подарить детям внимание, заботу и веру в исполнение их заветных желаний.

В этот день благотворительные акции "Тазалықэстафетасы" организует и РОО "Ассамблея жастары". Активисты проведут очистку от снега дворов домов пожилых людей.

Также пройдет акция "Десять добрых дел" от столичных предпринимателей.

15 марта в 11:00 в Центре социального обслуживания "Шарапат" пройдет праздничное мероприятие "Қайырымдылық – жүректенжүрекке жол табатын күш".

В рамках благотворительной акции "Ізгілік ізі" для детей из социально уязвимых категорий организуют экскурсию по достопримечательностям столицы.

В центре "Нұрлы жүрек" будет организована концертная программа, а в кризисном центре "Үміт" запустят благотворительный челлендж "Творить добро – благое дело".

16 марта в декаде "Наурызнама" отмечается День культуры и национальных традиций.

В 17:00 часов Государственная академическая филармония имени Е. Рахмадиева приглашает на праздничное мероприятие "День культуры – пространство живой традиции".

В Национальной академической библиотеке откроется книжная выставка "Национальная ценность – национальная сущность".

16 и 17 марта в концертном зале Дворца "Жастар" будет проходить театрализованное музыкальное представление "Наурыз. Жарықкүші". Начало в 10:00, 12:00 и 14:00.

Среди государственных и структурных учреждений в этот день пройдет традиционный конкурс "Армысың, әз Наурыз".

КГУ "Руханият" организует открытый урок "Салт-дәстүр – ұлт қазынасы".

В 19:00 часов Государственный театр драмы и комедии имени А. Мамбетова приглашает на спектакль "Жас Абай".

В торгово-развлекательном центре Damu Mall 16 марта откроется национальная выставка рукоделия от пенсионеров Центра активного долголетия.

В Колледже сервиса и туризма в этот день для школьников пройдет мастер-класс по изготовлению национальных блюд, в дошкольных организациях – мастер-классы по изготовлению гончарных изделий с национальными орнаментами, в Школе искусств №1 – концерт "Наурыз – Ұлыстың ұлыкүні!", в детской художественной школе – XXII Республиканский конкурс по декоративно-прикладному искусству "Туған жерім", в школе искусств №2 – мероприятие "Дәстүрім – асылқазынам", в Центре социального обслуживания "Шарапат" – выставка ручных работ в национальном стиле пенсионеров района, в Центре оказания специальных социальных услуг "Қамқор" – познавательный час "Салт-дәстүр – асыл қазына".

С 16 по 22 марта во дворах жилых комплексов столицы проведут конкурс среди ОСИ "Ұлыстың ұлы күнінде...".

В этот день на улицах города в рамках акции "Наурыз жылуы" волонтеры "Астана жастары" работников коммунальных служб будут угощать чаем и баурсаками, а также вручать им цветы.

Фото: акимат Астаны

17 марта отмечается Шаңырақ күні.

В этот день Музыкальный театр юного зрителя приглашает на вечер "Бақытты шаңырақжыры", на котором семейные пары исполнят песни и прочтут стихи.

Во Дворце единоборств имени Ж. Ушкемпирова организуют масштабный флешмоб и игру "Алтын Асык" среди столичных школьников.

Агротехнический университет имени Сейфуллина проведет показ обряда "Шаңыраққұру – дәстүр жалғасы", Евразийский национальный университет имени Гумилева – эстафету по национальным видам спорта среди молодых семей "Отбасы – бақыт мекені", Дворец школьников имени Аль-Фараби – конкурс "Ак бата".

В день шанырака в столице состоится награждение многодетных матерей нагрудными знаками "Серебряная медаль" и "Золотая медаль".

В праздничной программе дня – вручение колыбелей в национальном стиле новорожденным, посещение семей-юбиляров и поздравление с 50-летием совместной жизни, а также проведение челленджа "Шаңырақ-отбасының берекесі".

18 марта посвящено национальной одежде. В этот день в столичном спорткомплексе организуют шоу-мюзикл "Ұлы дала үні".

В Государственной академической филармонии имени Е. Рахмадиева в 13:00 состоится республиканский конкурс "Алтын әже".

В ТРЦ "Хан Шатыр" посетителей и гостей ждет демонстрация национальной одежды из коллекций казахстанских дизайнеров, показ работ Центра активного долголетия.

В Национальном музее готовят мероприятие "Ұлттық киім – ұлт бейнесі", в Международном выставочном центре ЕХРО и ТРЦ "MEGA SilkWay" – театрализованное мероприятие "Қазақхалқының ұлттық киімі – ұлттың бет-бейнесі".

В рамках празднования дня Национальной одежды в ресторане "Турандот" гостей будут обслуживать роботы в национальном костюме.

В Казахском национальном университете искусств пройдет творческое мероприятие "Ұлттық киім – ұлт айнасы", в ТРЦ "DamuMall" – выставка национальной одежды, в Центре активного долголетия – мастер-класс по пошиву национальной одежды. В честь праздника в столице 18 марта запустят челлендж "Один день в национальной одежде".

19 марта – День обновления (Жаңару күні). В Астане в этот день предприниматели проведут очистку и уборку зданий и сооружений под девизом "Жауапты бизнес – жаңарған қала".

В Государственной многопрофильной больнице №2 будет организовано мероприятие по вручению сертификатов с QR-кодом с определением локации посадки деревца в честь рождения новорожденного и торжественное вручение цифровых колыбелей новорожденным.

Кроме того, в рамках акции "Таза Қазақстан" во дворах столичных жилых комплексов будет проводиться масштабная уборка снега.

В детских садах, школах, вузах в этот день запустят челлендж по уборке "Начни с себя".

В рамках празднования Жаңару күні школьники района познают свою будущую профессию в очках виртуальной реальности.

Фото: акимат Астаны

20 марта в рамках "Наурызнама" отмечается День национального спорта.

В Педагогическом колледже в честь праздника среди студентов проведут соревнования по национальным видам спорта – поднятие гири, перетягивание каната, армрестлинг. В конно-спортивном комплексе "Аргымак" пройдут показательные выступления по национальным играм, таким как теңге ілу, садақ ату, қыз қуу, көкпар, асық ату, құс бегілік.

20 марта в честь Дня национальных видов спорта в легкоатлетическом комплексе "QAZAQSTAN" пройдет спортивная эстафета "Ұлы дала ойындары", на которой будут представлены виды спорта с элементами искусственного интеллекта: Арқан тартыс, садақ ату, подтягивание, қой көтеру, QumalaqAI.

В 19:00 вечера Государственный театр драмы и комедии имени А. Мамбетова представит премьерный спектакль "Қажымұқан".

Во Дворце мира и согласия тем временем будет проводиться национальная премия "Наурызсыйлығы".

В 19:00 в концертном зале Дворца "Жастар" пройдет концерт "Наурыз нұры".

В этот день на открытых площадках, в школах и других учреждениях города будут организованы мероприятия, турниры по национальным видам спорта.

21 марта отмечают День солидарности (Ынтымақ күні). В Доме дружбы организуют масштабное праздничное мероприятие "Қошкелдің, Әз Наурыз!".

21-22 марта концертные программы "Наурыз – береке бастауы" в эти день будут проходить на нескольких локациях – на Городской площади, территории у монумента "Қазақ Елі", территории "EXPO", стадиона "Астана Арена", "Astana Music Hall" (Кувшин), в парке "Ататүрік".

21-22 марта на площади "Қазақ Елі" в рамках празднования Наурыза состоятся выступления с участием гуманоидного робота и робота-собаки.

21-22 марта традиционно в жилых массивах Астаны организуют массовые народные гуляния "Наурыз мейрамы". Они пройдут по району Алматы – в жилом массиве "Железнодорожный", парке "Жерұйык"; по району Нұра – в сквере "Жағалау" и "Айғыржал"; по району Сарайшық – в жилом массиве "Интернациональный", "Промышленный"; по району Байқоңыр – в жилых массивах "Өндіріс" и "Кирпичный"; по району Есіл – в жилых массивах "Бағыстан" и "Пригородный"; по району Сарыарқа – в скверах перед театром танца "Наз" и сквере "Қорғалжын".

С 21 по 23 марта с 14:00 в Международном выставочном центре ЕХРО будет проходить мероприятие по празднования Наурыза с праздничными выступлениями творческих коллективов, национальными играми и соревнованиями.

Вместе с тем 20-21 марта в рамках идеологемы "Закон и порядок" на территории ЭКСПО по инициативе молодежи будет установлена юрта, оформленная в национальном стиле с применением современных технологий. В юрте предусмотрена интерактивная зона с LED-экраном. Гости смогут принять участие в демонстрации робота-собаки, дрон-полицейского. Также будут организованы различные интерактивные игровые программы и социальные акции, направленные на популяризацию ценностей Закона, правопорядка и гражданской ответственности среди населения.

Столичный цирк в 16:00 часов 21 марта приглашает на цирковое шоу артистов.

21 марта в районе Нура на площади перед стадионом "Астана Арена" UMC (Центр материнства и детства) будут устанавливать оборудование, диагностирующее сердечно-сосудистые заболевания через ИИ. Частными школами района также будут размещены фотобудка с использованием нейросетей и выставка робототехники.

22 марта отмечается начало Нового года.

С 14:00 до 18:30 вечера 22 и 23 марта на территории Международного выставочного центра "ЕХРО" будет работать ярмарка, приуроченная к празднованию Наурыз мейрамы.

В 12:00 в Государственном театре драмы и комедии имени А. Мамбетова пройдет концертная программа "Қош келдің, Әз Наурыз!".

В основные дни празднования Наурыза – 21 и 22 марта – на территории шести районов столицы, более чем на 30 локациях, пройдут соревнования по национальным видам спорта:

қазақ күресі

қой көтеру

арқан тартыс

асық ату

қол күрес

гір көтеру.

На площади "Қазақ Елі" развернутся соревнования по Қазақ күресі среди жителей города.

Последний день в декаде "Наурызнама" – 23 марта – посвящен Дню очищения. По городу запустят челлендж "Начни с себя". Также проведут мероприятия по очистке дворов от снега и мусора как символ встречи Нового года с новыми целями в рамках общенациональной экологической акции "Таза Қазақстан".

В 9:00 утра в Астане организуют экоакцию "Табиғат – адамзаттың алтын бесігі".

Столица также присоединится к международной экологической акции "Час земли" и на время отключит наружное освещение зданий.

Шымкент

На территории города в рамках празднования Наурыза планируется проведение ряда культурно-массовых, познавательных, национальных, спортивных, а также информационно-имиджевых мероприятий, направленных на популяризацию народных традиций, культуры и истории.

В этом году праздничная декада "Наурызнама" в Шымкенте пройдет в новом инновационном формате в рамках проекта Digital Qazaqstan. Цикл мероприятий Digital Nauryz направлен на интеграцию национальных обычаев и традиций с современными IT-технологиями и возможностями искусственного интеллекта.

Подготовлена насыщенная программа праздничных мероприятий, посвященных празднику Наурыз. Во время декады "Наурызнама" в городе пройдут концерты, театрализованные представления, фестивали, спортивные соревнования и экологические акции. Основные события состоятся на площади "Астана", в городских парках и культурных учреждениях.

Фото: акимат Алматы

Праздничная программа стартует 14 марта – в день Көрісу күні (Амал мерекесі). В этот день жители и гости города смогут посетить праздничное представление "Наурыз-думан" с участием артистов Шымкентского цирка. Также зрителям представят этнофольклорную постановку "Ұлыстың ұлы күні – Наурыз" театра "Шымкент Жастар" (с 10:00). В научно-универсальной библиотеке имени Аль-Фараби откроется тематическая книжная выставка "Амал келді – жыл келді" (с 11:00).

15 марта, в День благотворительности, в городе продолжатся праздничные выступления цирковых артистов. В парке "Арбат" пройдет выставка-ярмарка ремесленников и типографий, а также тематическая экспозиция библиотек.

16 марта, который посвящен культуре и национальным традициям, в концертно-выставочном центре организуют праздничную программу с участием мастеров народных промыслов, мастер-классами и встречами с представителями творческих союзов. В этот же день состоится республиканский фестиваль "Жарамазан fest". Кроме того, в историко-культурном комплексе "Шым қала" откроется выставка, посвященная истории Шымкента.

17 марта, в день Шаңырақ күні, мероприятия будут посвящены семейным ценностям. В парке "Арбат" пройдут интерактивные и образовательные активности: викторины, интеллектуальные игры, обучение основам искусственного интеллекта. Также с утра запланированы соревнования по робототехнике "ROBOSHANYRAQ", дрон-футбол и VR-игры (с 15:00).

18 марта отметят День национальной одежды. В концертно-выставочном центре состоится показ работ дизайнеров казахской национальной одежды, а также выставка-ярмарка. Тематическое этнокультурное мероприятие "Ұлттық киім – ұлт әдебі" пройдет в специальной библиотеке для слепых и слабовидящих.

19 марта, в День обновления, в концертно-выставочном центре откроется выставка стартап-проектов и робототехники "Стартаптар аллеясы" (с 11:00).

20 марта будет посвящен национальным видам спорта. На ипподроме Шымкента пройдут соревнования по таким традиционным играм, как аударыспақ, қыз қуу, бәйге, асық ату, ләңгі тебу, гиревой спорт и перетягивание каната. Начало в 11:00.

Кульминация празднования ожидается 21 марта – в День единства. С 11 утра на площади "Астана" и в городских парках состоится народный праздник "Ұлыстың ұлы күні – Наурыз". Для жителей подготовят театрализованные постановки, дневные концерты с участием казахстанских эстрадных исполнителей и гастрономический фестиваль с участием около 50 ресторанов города. В этот же день пройдет IT-мероприятие "Nauryz AI" и официальное открытие международного проекта "Tomorrow School". Вечером на площади "Астана" состоится гала-концерт (19:00), а праздничную атмосферу завершит салют (в 23:00).

22 марта, в день Жыл басы, – традиционного начала Нового года по восточному календарю, праздничные концерты продолжатся на главных площадках города. На сцене выступят коллектив "Шымкент сазы", артисты колледжа "Саз" и другие исполнители. Вечером пройдет гала-концерт с участием популярного эстрадного певца Садраддина и местных исполнителей.

23 марта, в День очищения, запланирована экологическая акция Taza LIKE – общегородской субботник. Также состоятся показы национальной одежды, концерт ансамбля "Казына" и вечерний гала-концерт.

Завершится праздничная декада 24 марта в Шымкенте концертом оркестров национальных инструментов, симфонических и эстрадных коллективов города под руководством заслуженного деятеля Казахстана Армана Жудебаева. Вечером, в 19:00, жителей ожидает гала-концерт с участием певца Кайрата Нуртаса и масштабное дрон-шоу (23:00). Начало мероприятия айтыс-оркестров в 11:00.