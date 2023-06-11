Евгений Федоров стал чемпионом Азии-2023 по велоспорту

Казахстанец Евгений Федоров первым добрался до финиша в гонке на 46 километров на чемпионате Азии, который проходит в Районге (Таиланд), сообщает Zakon.kz.

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Он преодолел дистанцию за 53 минуты 28.4 секунды, опередив серебряного призера из Тайбэя Серхио Ту примерно на 2 минуты. Бронзовая медаль досталась монгольскому Саинбаяру Джамбальжамтсу.



Еще один наш соотечественник Игорь Чжан занял 4 место.

Всего на трассу вышли 19 велосипедистов.

Евгений Федоров выступал на чемпионате мира в Австралии в возрастной категории до 23 лет, где стал победителем.