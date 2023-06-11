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Акимат Абайской области прокомментировал информацию об эвакуации жителей сел близ Семея

дым от пожара Фото: акимат Абайской области
В соцсетях распространяется информация о том, что огонь вплотную подобрался к селу Талица города Семей и жителей начали эвакуировать, сообщает Zakon.kz.

Акимат области пояснил, что жителей трех сел, в которых была пожароопасная ситуация, эвакуировали заранее.

"Поясняем, что жители сел Талица, Каштак, Тепкаши были эвакуированы заблаговременно и находились в эвакопунктах города Семей. 11 июня они собирались возвращаться в свои дома, но из-за осложнения ситуации с пожаром вернулись обратно. Эвакуированные обеспечены всем необходимым, в том числе горячим питанием и предметами первой необходимости".Акимат Абайской области

В акимате призвали доверять только официальным источникам информации.

Президент облетел пострадавшую от пожаров территорию в Абайской области. В тушении пожара задействовано порядка 300 единиц техники, около 1500 человек и 11 вертолетов.

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