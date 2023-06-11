Президент облетел пострадавшую от пожаров территорию в Абайской области
Фото: Акорда
Президент совершил облет пострадавших от пожаров территорий в Абайской области, сообщает Zakon.kz.
Глава государства заслушал доклад вице-министра по чрезвычайным ситуациям Марата Кульдикова и акима области Абай Нурлана Уранхаева о текущей ситуации и принимаемых мерах по ликвидации последствий пожаров.
В настоящее время общая площадь лесного пожара составила порядка 60 тысяч гектаров.
В тушении пожара задействовано порядка 300 единиц техники, около 1500 человек и 11 вертолетов.
Токаев прилетел в Абайскую область сегодня, 11 июня. В ходе посещения президент ознакомится с работой по тушению пожаров в лесных массивах, проведет заседание оперативного штаба и встретится с родственниками работников лесничества, погибших при пожаре.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ