Президент облетел пострадавшую от пожаров территорию в Абайской области

Президент совершил облет пострадавших от пожаров территорий в Абайской области, сообщает Zakon.kz.

Глава государства заслушал доклад вице-министра по чрезвычайным ситуациям Марата Кульдикова и акима области Абай Нурлана Уранхаева о текущей ситуации и принимаемых мерах по ликвидации последствий пожаров.

В настоящее время общая площадь лесного пожара составила порядка 60 тысяч гектаров.

В тушении пожара задействовано порядка 300 единиц техники, около 1500 человек и 11 вертолетов.

Токаев прилетел в Абайскую область сегодня, 11 июня. В ходе посещения президент ознакомится с работой по тушению пожаров в лесных массивах, проведет заседание оперативного штаба и встретится с родственниками работников лесничества, погибших при пожаре.

