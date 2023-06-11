Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Токаев принес извинения родственникам погибших лесников

родные погибших лесников Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев встретился с родными и близкими погибших лесников, где попросил прощение за случившееся, сообщает Zakon.kz.

Президент пообещал всестороннюю поддержку семьям погибших.

"Я специально приехал, чтобы выразить вам соболезнования. Это во-первых. Во вторых, чтобы лично сообщить, что будет оказана всемерная поддержка, будь это финансовая помощь или другая. В том числе, по устройству детей в детские сады, вузы, все что нужно. Любая помощь будет оказана. Я, конечно же, вместе с вами, вы граждане нашей страны".

Материал по теме

Токаев выразил соболезнования семьям погибших работников лесничества

Токаев попросил прощение у семей и пообещал моральную и финансовую поддержку.

"Я несу за вас ответственность. Я, как глава государства, приношу свои извинения за случившееся. Понимаю, очень тяжело. Вы лишились кормильцев, отцов семейств, самых близких родственников. Но, к сожалению, в этой жизни такие вещи происходят. Нет никакого оправдания всему тому, что произошло. Еще раз повторю, что и моральная, и финансовая помощь вам будет оказана".

Читайте также

Токаев выразил соболезнования семьям погибших работников лесничества

Президент облетел пострадавшую от пожаров территорию в Абайской области

Токаев прилетел в Абайскую область

Мухит Турсынали
Абайская область Пожар в Абайской области Токаев Касым-Жомарт
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
отдых, Алаколь, озеро
Что ждет туристов на Алаколе и на сколько подорожали путевки
Спортивная гимнастика Умер Спортсмен
Умер многократный чемпион Казахстана по спортивной гимнастике
прогноз
Какие изменения ожидают представителей зодиакальных созвездий на следующей неделе
В ДЧС прокомментировали видео
В ДЧС прокомментировали видео с подъемом воды в каскадах Большой Алматинки
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления