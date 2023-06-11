Токаев принес извинения родственникам погибших лесников

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев встретился с родными и близкими погибших лесников, где попросил прощение за случившееся, сообщает Zakon.kz.

Президент пообещал всестороннюю поддержку семьям погибших. "Я специально приехал, чтобы выразить вам соболезнования. Это во-первых. Во вторых, чтобы лично сообщить, что будет оказана всемерная поддержка, будь это финансовая помощь или другая. В том числе, по устройству детей в детские сады, вузы, все что нужно. Любая помощь будет оказана. Я, конечно же, вместе с вами, вы граждане нашей страны". Материал по теме Токаев выразил соболезнования семьям погибших работников лесничества Токаев попросил прощение у семей и пообещал моральную и финансовую поддержку. "Я несу за вас ответственность. Я, как глава государства, приношу свои извинения за случившееся. Понимаю, очень тяжело. Вы лишились кормильцев, отцов семейств, самых близких родственников. Но, к сожалению, в этой жизни такие вещи происходят. Нет никакого оправдания всему тому, что произошло. Еще раз повторю, что и моральная, и финансовая помощь вам будет оказана". Читайте также Токаев выразил соболезнования семьям погибших работников лесничества Президент облетел пострадавшую от пожаров территорию в Абайской области Токаев прилетел в Абайскую область

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