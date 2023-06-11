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Аманда Нуньес защитила чемпионский титул и завершила карьеру

бой Фото: Instagram/ufc
В главном поединке турнира UFC 289, который прошел в Ванкувере, Канада, сразились Аманда Нуньес из Бразилии и Ирена Альдана из Мексики, сообщает Zakon.kz.

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Бой Аманды Нуньес и Ирены Альданы проходил в легчайшем весе и продолжался все пять раундов, завершившись победой представительницы Бразилии единогласным решением судей. Таким образом, Нуньес успешно защитила свой чемпионский титул. Однако после этого поединка она объявила о завершении своей спортивной карьеры. За время своей карьеры Аманда Нуньес одержала 23 победы при пяти поражениях.

"Сегодня идеальная ночь для завершения карьеры. Я буду жить счастливо вечно", – сказала Аманда Нуньес после боя.

В другом главном поединке турнира Чарльз Оливейра из Бразилии нокаутировал ирано-американца Бенеила Дариуша в первом раунде.

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