Аманда Нуньес защитила чемпионский титул и завершила карьеру
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Бой Аманды Нуньес и Ирены Альданы проходил в легчайшем весе и продолжался все пять раундов, завершившись победой представительницы Бразилии единогласным решением судей. Таким образом, Нуньес успешно защитила свой чемпионский титул. Однако после этого поединка она объявила о завершении своей спортивной карьеры. За время своей карьеры Аманда Нуньес одержала 23 победы при пяти поражениях.
"Сегодня идеальная ночь для завершения карьеры. Я буду жить счастливо вечно", – сказала Аманда Нуньес после боя.
В другом главном поединке турнира Чарльз Оливейра из Бразилии нокаутировал ирано-американца Бенеила Дариуша в первом раунде.