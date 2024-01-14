Артур Бетербиев нокаутировал Смита и защитил три чемпионских титула
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Бетербиев доминировал на протяжении шести раундов. А в четвертом раунде и вовсе выбросил на Смита град ударов и был близок к тому, чтобы закончить бой.
Все закончилось в седьмом раунде, когда Бетербиев отправил Смита в нокдаун, а затем нокаутировал. Таким образом, Бетербиев защитил три титула чемпиона мира по боксу – по версиям Всемирного боксерского совета, Международной боксерской федерации и Всемирной боксерской организации.
Примечательно, что россиянин ни разу в своей карьере не доводил бой до решения судей, все 20 побед он одержал нокаутом.
Смит до этого боя проиграл лишь абсолютному чемпиону мира во втором среднем весе Саулю Альваресу в бою, который состоялся 19 декабря 2020-го на Alamodome в Сан-Антонио, США.