Артур Бетербиев нокаутировал Смита и защитил три чемпионских титула

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев (19-0, 19 KO) нокаутировал британца Каллума Смитома (29-1, 21 KO) в седьмом раунде в главном бою боксерского турнира, который прошел в Монреале (Канада), сообщает Zakon.kz.

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Бетербиев доминировал на протяжении шести раундов. А в четвертом раунде и вовсе выбросил на Смита град ударов и был близок к тому, чтобы закончить бой.



Все закончилось в седьмом раунде, когда Бетербиев отправил Смита в нокдаун, а затем нокаутировал. Таким образом, Бетербиев защитил три титула чемпиона мира по боксу – по версиям Всемирного боксерского совета, Международной боксерской федерации и Всемирной боксерской организации.





Примечательно, что россиянин ни разу в своей карьере не доводил бой до решения судей, все 20 побед он одержал нокаутом.



Смит до этого боя проиграл лишь абсолютному чемпиону мира во втором среднем весе Саулю Альваресу в бою, который состоялся 19 декабря 2020-го на Alamodome в Сан-Антонио, США.