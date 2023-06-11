Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Токаев чиновникам: Вы понимаете, что погибли 14 человек?!

заседание Фото: Акорда
Президент прервал доклад вице-министра по чрезвычайным ситуациям Марата Кульдикова на заседании оперативного штаба, сообщает Zakon.kz.

Токаев отчитал вице-министра по ЧС Марата Кульдикова.

"Почему министр, которого я снял с должности, и все руководство проявляет абсолютное равнодушие к исполнению своих непосредственных служебных обязанностей?!"Касым-Жомарт Токаев

Токаев акцентировал внимание на гибели людей.

"Вы понимаете, что погибли 14 человек?! Я встречался с их семьями. Погибшие были дети семейства, сами отцы семейства. В одной семье двухлетний ребенок остался сиротой. У людей остались кредиты, ведь погибшие были единственными кормильцами".Касым-Жомарт Токаев

Глава государства возмутился, почему это все должностные лица не спешили на место происшествия.

"Пожары случаются во всем мире, но там предпринимаются должные меры. Министр не приехал, аким области вообще очень долго собирался, отправил своих заместителей. Что за отношение к работе?! Об этом докладывайте! Конкретный вопрос – почему был неправильный прогноз?"Касым-Жомарт Токаев

По словам президента, предстоит провести большую работу.

Читайте также

Токаев объявил выговор акиму Абайской области

Мухит Турсынали
Абайская область Пожар в Абайской области МЧС РК Токаев Касым-Жомарт
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
отдых, Алаколь, озеро
Что ждет туристов на Алаколе и на сколько подорожали путевки
прогноз
Какие изменения ожидают представителей зодиакальных созвездий на следующей неделе
Спортивная гимнастика Умер Спортсмен
Умер многократный чемпион Казахстана по спортивной гимнастике
В ДЧС прокомментировали видео
В ДЧС прокомментировали видео с подъемом воды в каскадах Большой Алматинки
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления