Токаев чиновникам: Вы понимаете, что погибли 14 человек?!

Президент прервал доклад вице-министра по чрезвычайным ситуациям Марата Кульдикова на заседании оперативного штаба, сообщает Zakon.kz.

Токаев отчитал вице-министра по ЧС Марата Кульдикова.

"Почему министр, которого я снял с должности, и все руководство проявляет абсолютное равнодушие к исполнению своих непосредственных служебных обязанностей?!" Касым-Жомарт Токаев

Токаев акцентировал внимание на гибели людей.

"Вы понимаете, что погибли 14 человек?! Я встречался с их семьями. Погибшие были дети семейства, сами отцы семейства. В одной семье двухлетний ребенок остался сиротой. У людей остались кредиты, ведь погибшие были единственными кормильцами". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства возмутился, почему это все должностные лица не спешили на место происшествия.

"Пожары случаются во всем мире, но там предпринимаются должные меры. Министр не приехал, аким области вообще очень долго собирался, отправил своих заместителей. Что за отношение к работе?! Об этом докладывайте! Конкретный вопрос – почему был неправильный прогноз?" Касым-Жомарт Токаев

По словам президента, предстоит провести большую работу.