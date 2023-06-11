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Токаев объявил выговор акиму Абайской области

Нурлан Уранхаев Фото: скриншот видео
Токаев объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, сообщает Zakon.kz.

Президент сказал, что недоволен работой акимата.

"Упущений много. Отсутствие оперативности, сопричастности привело к этому бедствию. Вы сами, как мне доложили, довольно поздно добрались до места происшествия. Поэтому я недоволен работой местных исполнительных органов. Понимаю, область новая, вы новый аким. Исключительно из этих соображений я объявляю вам выговор. В принципе, за такие вещи можно сразу увольнять".Касым-Жомарт Токаев

После выговора Токаев обозначил задачи акима.

"Мы потеряли 14 человек. Вы что, шутите, причем при исполнении служебных обязанностей? Сейчас ваша задача вместе с правительством взять на контроль исполнение всех обещаний, которые я дал нашим пострадавшим гражданам. Словами делу не поможешь. Да, я высказал соболезнования. Но сейчас надо помогать людям конкретно".Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент прервал доклад вице-министра по чрезвычайным ситуациям Марата Кульдикова на заседании оперативного штаба.

Айсулу Омарова
Абайская область Уранхаев Нурлан Пожар в Абайской области Токаев Касым-Жомарт
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