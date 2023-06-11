Токаев объявил выговор акиму Абайской области
Фото: скриншот видео
Токаев объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, сообщает Zakon.kz.
Президент сказал, что недоволен работой акимата.
"Упущений много. Отсутствие оперативности, сопричастности привело к этому бедствию. Вы сами, как мне доложили, довольно поздно добрались до места происшествия. Поэтому я недоволен работой местных исполнительных органов. Понимаю, область новая, вы новый аким. Исключительно из этих соображений я объявляю вам выговор. В принципе, за такие вещи можно сразу увольнять".Касым-Жомарт Токаев
После выговора Токаев обозначил задачи акима.
"Мы потеряли 14 человек. Вы что, шутите, причем при исполнении служебных обязанностей? Сейчас ваша задача вместе с правительством взять на контроль исполнение всех обещаний, которые я дал нашим пострадавшим гражданам. Словами делу не поможешь. Да, я высказал соболезнования. Но сейчас надо помогать людям конкретно".Касым-Жомарт Токаев
Ранее президент прервал доклад вице-министра по чрезвычайным ситуациям Марата Кульдикова на заседании оперативного штаба.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ