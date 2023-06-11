В Шотландии полиция задержала бывшего первого министра

Экс первого министра Шотландии Николу Стерджен задержали в рамках расследования по делу о финансировании Шотландской национальной партии (ШПН), сообщает Zakon.kz.

Как уточняет телеканал Sky News, Стерджен задержали как подозреваемую.

"Сегодня, в воскресенье, 11 июня 2023 года, 52-летняя женщина была задержана в качестве подозреваемой в связи с продолжающимся расследованием финансирования (...) Шотландской национальной партии", – говорится в сообщении полиции на официальном сайте.

Отмечается, что некоторые члены Шотландской национальной партии ранее считали "неизбежным" задержание бывшего первого министра при расследовании по делу о финансировании партии.



До этого полиция по данному делу задержала Питера Мюррелла, мужа Стерджен, он занимал должность исполнительного директора ШНП. Мюррелла также обвиняют в том, что беспроцентный заем в размере более 100 тысяч фунтов, который он предоставил партии для помощи с "денежным потоком", не был задекларирован. Позднее полиция отпустила его.

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