Спецоперация в Алматы: задержали мужчин, вымогавших у бизнесмена 2 млн тенге

В Алматы рэкетиры вымогали у предпринимателя два миллиона тенге. Их задержали, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в полиции, трое из задержанных ранее имели судимости за разбойное нападение, нанесение тяжких телесных повреждений и кражу чужого имущества.

Фото: polisia.kz

"Подозреваемые под угрозой физической расправы вымогали у предпринимателя два миллиона тенге. Первую часть затребованной суммы они получили сразу, на сбор остальной дали 20 дней. Факт вымогательства зарегистрирован по ч. 2 ст. 194 УК РК. Проведен комплекс оперативных и специальных мероприятий. Их преступная деятельность была задокументирована. Они были задержаны с поличным", – рассказал начальник Управления полиции Медеуского района Ильяс Омирсериков.

Фото: polisia.kz

Подозреваемые водворены в ИВС ДП. Также полицейские установили факт незаконного хранения огнестрельного оружия. Назначены экспертизы.

Ранее в Жаркенте были задержаны вымогатели. Они требовали с бизнесмена 15 тысяч китайских юаней.