Тушение пожара в Абайской области продолжается в трех направлениях

Фото: скриншот видео

В тушении пожара в трех направлениях Абайской области задействовано порядка 1500 человек, более 300 единиц техники МЧС, Комитета лесного хозяйства, МИО и Минобороны, сообщает Zakon.kz.

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