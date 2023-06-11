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Тушение пожара в Абайской области продолжается в трех направлениях

тушение пожара Фото: скриншот видео
В тушении пожара в трех направлениях Абайской области задействовано порядка 1500 человек, более 300 единиц техники МЧС, Комитета лесного хозяйства, МИО и Минобороны, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, привлечены 14 вертолетов. С начала пожара всего осуществлен 621 сброс объемом порядка 1900 тонн воды.


Ранее сообщалось, что плотное задымление послужило основанием для эвакуации жителей села Булак, которое входит в состав городской администрации Семея.

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