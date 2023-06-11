Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Жителей пригорода Семея эвакуируют из-за задымления

задымление Фото: скриншот видео
Плотное задымление послужило основанием для эвакуации жителей села Булак, которое входит в состав городской администрации Семея, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба акимата Абайской области, жители эвакуированы и размещены в эвакопунктах, где обеспечены питанием и предметами первой необходимости.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с родственниками погибших лесников объявил понедельник Днем траура.

Также президент выразил соболезнования семьям погибших работников лесничества.

Елена Беляева
Абайская область Пожар в Абайской области Семей
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
отдых, Алаколь, озеро
Что ждет туристов на Алаколе и на сколько подорожали путевки
прогноз
Какие изменения ожидают представителей зодиакальных созвездий на следующей неделе
Спортивная гимнастика Умер Спортсмен
Умер многократный чемпион Казахстана по спортивной гимнастике
В ДЧС прокомментировали видео
В ДЧС прокомментировали видео с подъемом воды в каскадах Большой Алматинки
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления