Жителей пригорода Семея эвакуируют из-за задымления

Плотное задымление послужило основанием для эвакуации жителей села Булак, которое входит в состав городской администрации Семея, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба акимата Абайской области, жители эвакуированы и размещены в эвакопунктах, где обеспечены питанием и предметами первой необходимости.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с родственниками погибших лесников объявил понедельник Днем траура.

Также президент выразил соболезнования семьям погибших работников лесничества.