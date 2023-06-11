Жителей пригорода Семея эвакуируют из-за задымления
Фото: скриншот видео
Плотное задымление послужило основанием для эвакуации жителей села Булак, которое входит в состав городской администрации Семея, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба акимата Абайской области, жители эвакуированы и размещены в эвакопунктах, где обеспечены питанием и предметами первой необходимости.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с родственниками погибших лесников объявил понедельник Днем траура.
Также президент выразил соболезнования семьям погибших работников лесничества.
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