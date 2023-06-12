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В Костанае провели коллективную молитву, призывая дождь

В Костанае провели коллективную молитву, призывая дождь Фото: pixabay
На набережной Костаная верующие собрались для коллективной молитвы, которая призвана вызвать дожди, сообщает Zakon.kz.

Верующие жители Костаная собрались на набережной, чтобы прочитать коллективную молитву. Главное условие массового обряда было в том, чтобы все собрались в открытом месте и вместе прочли намаз, пишет портал "Костанайские новости".

"Обращаемся к Всевышнему: если за наши грехи ты не даешь нам дождя,пожалей наших безгрешных детей и животных, которые страдают. Пойдет дождь — никто не убегает — радуются и благодарят Аллаха". наиб-имам Костанайской областной мечети Бахытжан

Он отметил, что если коллективная молитва не сработает сразу, то обряд необходимо повторить трижды.

Имам также подчеркнул, что в регионе также прошло коллективное жертвоприношение: фермеры крестьянских хозяйств зарезали скот, 22 головы, и раздали малоимущим. Также нуждающимся раздавали деньги.

В минувшую среду, 7 июня, в Павлодаре на коллективный намаз съехались имамы со всей области. К ним присоединилось более 500 верующих. Чтобы места хватило всем, мусульмане собрались на ипподроме. Верующие также молились о дожде.

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Мария Мельникова
Костанай Костанайская область
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