В Костанае провели коллективную молитву, призывая дождь

На набережной Костаная верующие собрались для коллективной молитвы, которая призвана вызвать дожди, сообщает Zakon.kz.

Верующие жители Костаная собрались на набережной, чтобы прочитать коллективную молитву. Главное условие массового обряда было в том, чтобы все собрались в открытом месте и вместе прочли намаз, пишет портал "Костанайские новости".

"Обращаемся к Всевышнему: если за наши грехи ты не даешь нам дождя,пожалей наших безгрешных детей и животных, которые страдают. Пойдет дождь — никто не убегает — радуются и благодарят Аллаха". наиб-имам Костанайской областной мечети Бахытжан

Он отметил, что если коллективная молитва не сработает сразу, то обряд необходимо повторить трижды.

Имам также подчеркнул, что в регионе также прошло коллективное жертвоприношение: фермеры крестьянских хозяйств зарезали скот, 22 головы, и раздали малоимущим. Также нуждающимся раздавали деньги.

В минувшую среду, 7 июня, в Павлодаре на коллективный намаз съехались имамы со всей области. К ним присоединилось более 500 верующих. Чтобы места хватило всем, мусульмане собрались на ипподроме. Верующие также молились о дожде.