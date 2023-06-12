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Лучший напиток для завтрака назвала диетолог

Лучший напиток для завтрака назвала диетолог Фото: pixabay
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что чай является лучшим напитком для утреннего приема пищи, сообщает Zakon.kz.

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что чай для завтрака самый полезный напиток. Любимый всеми черный чай содержит много катехинов, танина, антиоксидантов, а зелёный чай богат L-теанином, пишет Pravda.ru.

"Антиоксиданты предотвращают преждевременное старение и помогают нашему организму оставаться как можно дольше молодым. L-теанин — аминокислота, которая очень хорошо укрепляет когнитивные способности человека. Её даже продают в виде добавок. Танины хорошо связывают патогенную микрофлору — грибки, бактерии, то есть оказывают бактерицидное действие на ротовую полость". Диетолог Соломатина

Диетолог также отмечает, что кофе, как принято считать, не утренний напиток. Хотя натуральный кофе и полезен своими свойствами, но пить его лучше не на пустой желудок.

"Слизистая может просто обжигаться. А вот выпив кофе между едой человек получает порцию антиоксидантов, стимулирует метаболизм, освежает мозг" Диетолог Соломатина

Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова призвала для пользы мозга есть больше зеленого горошка и морской капусты.

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