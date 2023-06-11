Какие продукты полезны для мозга

Врач-эндокринолог Зухра Павлова призвала для пользы мозга есть больше зеленого горошка и морской капусты, сообщает Zakon.kz.

В своем Telegram-канале она отметила, что горошек лучше есть в свежем виде. Продукт богат витамином В1, который отвечает за память. Эксперт также посоветовала ввести в рацион питания морскую капусту, в которой содержится много йода.

Кроме того, для выработки серотонина и улучшения работы нервных волокон Павлова порекомендовала добавить в меню отварное или запеченное мясо птицы. Для работы мозга нужны также жирные кислоты, которые есть в отварной, запеченной или малосоленой морской жирной рыбе и тыквенных семечках.

В летний сезон желательно есть по утрам чернику, голубику, малину, смородину и клубнику – ягоды, богатые витаминами, заключила врач.

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