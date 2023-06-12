Елена Рыбакина официально признана третьей ракеткой мира

12 июня 2023 года Ассоциация женщин-теннисисток (WTA) опубликовала обновленный рейтинг, по итогам которого казахстанка Елена Рыбакина поднялась на историческое третье место, сообщает Zakon.kz.

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До этого ни одному из представителей Казахстана не удавалось так далеко забираться в мировом рейтинге. Елена Рыбакина покорила не только свое личное достижение, но и сделала исторический шаг в этом плане.

К данному часу в активе новой третьей ракетки мира 5090 очков, впереди Елены только две теннисистки. Это чемпионка "Ролан Гаррос-2023" Ига Швёнтек (8940), и Арина Соболенко (8012). Еще одна спортсменка из Казахстана Юлия Путинцева немного улучшила свое положение в рейтинге WTA, поднявшись на семь ступенек выше, теперь она 51-я ракетка.

Параллельно также обновился и мужской мировой рейтинг ATP, где представители казахстанского тенниса показали хорошие цифры. Александр Бублик поднялся на 4 позиции, и сейчас занимает 47-е место. Тимофей Скатов (135), Михаил Кукушкин (252) и Бейбит Жукаев (256).





Фото: Instagram/kukushkin_mikhail

Тем временем, Михаил Кукушкин за счет выхода в финал американского "Челленджера", сумел неплохо поправить свои рейтинговые дела, прыгнув на 44 позиции вверх, сейчас он занимает 252 место ATP.



Победное шествие казахстанской теннисистки Аружан Сагандыковой было остановлено в полуфинале турнира ITF в Накхонситхаммарате (Таиланд), 18-летняя астанчанка проиграла американке Даше Ивановой – 0:6, 2:6.