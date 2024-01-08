Елена Рыбакина официально поднялась на третье место в мировом рейтинге

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленный рейтинг в одиночном и парном разрядах. Лидер сборной Казахстана Елена Рыбакина благодаря успешному выступлению на турнире WTA-500 в Брисбене поднялась с четвертого места на третье, сообщает Zakon.kz.

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Елена Рыбакина сместила с третьего места американку Кори Гауфф, которая второй год подряд стала чемпионкой турнира WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия). Теперь первая ракетка США занимает четвертое место.

Польская теннисистка Ига Швёнтек укрепила свое лидерство в табели о рангах. На втором месте идет белоруска Арина Соболенко.

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева опустилась с 63-й строчки на 64-ю.

В парном разряде Анна Данилина, ставшая победительницей турнира WTA-250 в Окленде в дуэте с Викторией Хрунчаковой из Словакии, поднялась сразу на десять пунктов – теперь она 44-я в списке.

Топ-3 парного рейтинга не изменился: Сторм Хантер (Австралия), Элизе Мертенс (Бельгия), американки Джессика Пегула и Кори Гауфф делят третье место.

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Ранее был представлен видеообзор победного матча Елены Рыбакиной в финале турнира WTA-500 в Брисбене.