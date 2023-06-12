Третья ракетка Казахстана проиграл в финале "Челленджера"

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин, занимающий третье место в рейтинге Казахстана, не смог одолеть американского соперника в финале "Челленджера", сообщает Zakon.kz.

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На корте в финале первенства Михаил Кукушкин встретился с американцем Николасом Морено де Альбораном. В первом сете уверенную победу одержал казахстанский теннисист на тай-брейке, второй сет, так же в тай-брейке, выиграл американец. Третий, решающий сет закончился со счетом 6:4 в пользу Морено де Альборана и он стал победителем, пишет Sports.kz.

Таким образом, общий счет игры составил 7:6, 7:6, 6:4.

Ранее на старте "Челленджера" в американском городе Тайлер Михаил Кукушкин обыграл соотечественника Дениса Евсеева. Игра закончилась со счетом 7:6, 6:2. Во втором круге он сумел переиграть австралийца Марка Полманса. На свою победу наш теннисист затратил 2 часа и 17 минут и три партии – 2:6, 6:4, 6:2. Далее он одолел японца Юту Симидзу со счетом 4:6, 6:3, 6:4 и канадца Алексиса Галарно – 6:4, 4:6, 6:4.