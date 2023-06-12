Динара Закиева стала новым Уполномоченным по правам ребенка в Казахстане

Распоряжением главы государства Динара Закиева назначена Уполномоченным по правам ребенка в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Динара Закиева родилась 22 декабря 1982 года.

Окончила Институт языка и культуры в Пекине. Также училась в Алматинском государственном университет им. Абая, специальность "Международное право" и Дипломатической академии Министерства иностранных дел России, специальность "Международное право", MBA Hult international business school в Дубае, мастер МВА.

Трудовой стаж:

· заместитель генерального директора ТОО "ТопЮрАудит" (2004-2005);

· главный специалист Департамента развития предпринимательства Министерства индустрии и торговли РК (02.2005-08.2005);

· основатель ТОО "Antarex", сеть ресторанов "Rafe" (02.2006);

· эксперт протокола Президента РК, Администрация Президента РК (2007-2013);

· соучредитель Общественного Благотворительного Фонда "Қасиетті Жол" (2011);

· заместитель заведующего секретариатом первого заместителя председателя партии – руководитель отдела международного сотрудничества партии Nur Otan (2013-2015);

· директор КГУ "Детский дом" акимата города Астаны (2017-2019);

· председатель Республиканского общественного совета по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей при партии Nur Otan (2019);

· руководитель Корпоративного Фонда "Қамкорлық қоры" при Фонде Нурсултана Назарбаева (2019-2021);

· руководитель Республиканского общественного совета по вопросам семьи и социальной защиты населения ОО "Партия "AMANAT" (с 04.2022).

Была депутатом Мажилиса Парламента РК седьмого созыва (15.01.2021-19.01.2023), членом Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК (19.01.2023).



Также являлась кандидатом в депутаты Мажилиса Парламента РК по партийному списку ОО "Партия "AMANAT" (15.02.2023).

Ранее Аружан Саин была освобождена от должности Уполномоченного по правам ребенка.