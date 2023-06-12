Распоряжением главы государства Аружан Саин освобождена от должности Уполномоченного по правам ребенка в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Аружан Саин родилась 10 августа 1976 года в Кызылорде.

Окончила Казахский Национальный университет им. аль-Фараби в 1993 году, факультет географии, кафедра экологии и мониторинга

Трудовой стаж:

· Телеведущая ежедневной программы "Разминка" на телеканале Хабар (с 1993);

· Телеведущая кулинарной программы "Быстро и Вкусно", затем "Звездное меню" (1994-1999);

· Телеведущая детской игровой передачи "Еркемай" (1994-2000);

· Телеведущая познавательно-развлекательной программы "Мамина школа", на телеканале Ел Арна (2006);

· Телеведущая ток-шоу "Спокойствие, только спокойствие" (2010);

· Телеведущая программы "Подари детям Жизнь" (с 2011);

· Уполномоченный по правам ребенка в РК (с 07.2019)

10 июня глава государства освободил от должности министра по чрезвычайным ситуациям РК Юрия Ильина. Сырым Шарипханов был назначен новым министром по ЧС.