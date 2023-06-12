Гимнаст Эмиль Ахмеджанов стал бронзовым призером этапа Кубка мира
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Эмиль Ахмеджанов набрал 14 283 очка в упражнении "опорный прыжок". В этой программе чемпион мира 2022 года Артур Давтян из Армении завоевал медаль высшей пробы, у него 15 035 баллов. На вторую ступень пьедестала почета поднялся бразилец Кайо Соуза. Всего в соревнованиях приняли участие около 150 спортсменов из 24 стран мира.
Фото: Instagram/committee_sport
Еще один наш соотечественник Асан Салимов, выступавший в этом финале, занял 7-е место, он заработал от судей 13 749 баллов. Следующие этапы международных турниров по спортивной гимнастике пройдут в городах Мерсин (Турция), Сомбатхей (Венгрия) и Париж (Франция).
Две недели назад Эмиль Ахмеджанов завоевал "бронзу" в вольных упражнениях на первом этапе в Варне (Болгария).