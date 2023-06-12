Эвакуированные в Семей жители поселка Булак рассказали о своем состоянии
В эвакопунктах жители обеспечены продуктами питания и предметами первой необходимости.
Кроме того, люди, оказавшиеся в зоне стихийного бедствия, рассказали о получаемой помощи и поддержке.
"Вчера произошло сильное задымление, и акимат вместе с сотрудниками ЧС эвакуировали нас. Эвакуация прошла хорошо, нас на автобусе доставили в Семей. Здесь в эвакуационном пункте у нас есть все, что нужно, чтобы переждать, пока пожар закончится и мы сможем вернуться в свои дома".Жиенгуль Курмашова
В ночь на 11 июня в связи с густым дымом от лесного пожара в Семей были эвакуированы около 80 жителей поселка Булак.
Фото: gov.kz
Люди размещены в эвакопунктах и обеспечены питанием и предметами первой необходимости.
"На сегодняшний день в трех эвакуационных пунктах Семея размещены около 150 человек, в том числе жители поселков Талица, Половинки и Булак".Пресс-служба акимата Абайской области
В городе оснащены 9 эвакопунктов, которые в случае необходимости готовы принять около 800 человек.
По данным МЧС РК, 12 июня 2023 года тушение пожара в Абайской области продолжают в трех направлениях (южная, западная и восточная кромки).
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