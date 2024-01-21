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Законодательство РК

Жителей острова Бейбітшілік в Семее эвакуировали из-за угрозы подтопления

люди Фото: gov.kz
Ночью с острова Бейбітшілік в Абайской области эвакуировали 11 человек, среди них трое детей, сообщает Zakon.kz.

Люди размещены в гостинице Семея. Также произведен отгон скота в безопасное место.

"Эвакуируемые лица обеспечены горячим питанием от МИО [местные исполнительные органы]. В данный момент эвакуируемые люди возвращаются домой". МЧС РК

По состоянию на 10:00 уровень воды в реке Иртыш в Семее составлял 457 см.

Иртыш

Фото: gov.kz

Иртыш

Фото: gov.kz

В целях обеспечения безопасности жителей острова близ Семея в ночь на 21 января сотрудники ДЧС возвели дамбу и вскрыли дорожное полотно для отвода воды в русло реки.

"Силами ДЧС перекачано в русло реки 5850 кубов воды". МЧС РК

В настоящее время уровень воды падает, угроза подтопления жилых домов отсутствует.

"Ежечасно производится объезд участков (остров Бейбітшілік, д/м. Бобровка) и мониторинг уровня воды. Замеры уровня воды производятся каждые два часа", – заключили в акимате области.

Ранее из-за поднятия уровня воды в Иртыше Департамент по ЧС Абайской области был переведен на усиленный режим несения службы.

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