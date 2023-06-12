Крупный пожар в Абайской области: информация на утро 12 июня

12 июня 2023 года тушение пожара в Абайской области продолжают в трех направлениях (южная, западная и восточная кромки). Работы по прокладке минерализованной полосы приостановлены в связи с труднодоступной местностью. Угрозы населенным пунктам нет, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС РК, в тушении лесного пожара задействовано порядка 1500 человек, более 300 единиц техники МЧС, Комитета лесного хозяйства, местных исполнительных органов и Министерства обороны.

Также привлечены 14 вертолетов для осуществления аэровизуального обследования фронта пожара и сброса воды на очаги пожара. С начала пожара всего осуществлено 777 сбросов воды объемом более 2000 тонн.

Кроме того, сказано, что 11 июня в связи с изменениями метеоусловий (порывы ветра до 18 м/с) пожар получил распространение в южном направлении от очага возгорания (плотное задымление, низовой пожар) в сторону села Талица (жители заблаговременно эвакуированы), для защиты села выставлена пожарная техника.

Пожар вышел с восточной стороны села Талица на степную территорию и был ликвидирован.

В пресс-службе ведомства добавили, что министр по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Сырым Шарипханов находится на месте для координации тушения пожара.

До настоящего времени на телефоны горячей линии поступило 110 звонков. Телефоны горячей линии МЧС и ДЧС: 8 7172 53 32 84, 8 722 235 38 31.

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