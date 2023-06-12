В Казахстане ежедневно на дорогах погибает один ребенок

Представитель МВД на брифинге в ведомстве рассказала, сколько детей погибает под колесами автомобилей в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова отметила, что с начала года на дорогах страны с участием несовершеннолетних зарегистрировано 1046 ДТП. В этих ДТП погибли 72 ребенка и получили травмы 1152.

"Ежедневно на дорогах погибает один ребенок и свыше 10 детей получают ранения. При этом 67%, то есть более половины погибших детей, являлись пассажирами. В остальных случаях – пешеходами. В большинстве случаев пострадавшие дети перевозятся взрослыми в автомобилях с нарушением правил перевозки – без детских удерживающих устройств либо не пристегнутыми", – заявила спикер.

Основными причинами ДТП остаются, по данным МВД, превышение скоростного режима, нарушение правил маневрирования, выезд на встречную полосу движения, опрокидывание, наезд на пешеходов.

18 октября 2022 года в МВД предложили отменить скидку 50% злостным нарушителям ПДД.