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Понижение температуры до 5 градусов прогнозируют в Казахстане

Понижение температуры до 5 градусов прогнозируют в Казахстане Фото: pexels
Какой будет погода в Казахстане с 13 по 15 июня 2023 года? Об этом рассказали в пресс-службе РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, на большей части страны пройдут кратковременные дожди с грозами, 14 июня на юго-востоке – сильные дожди, град, на юге и юго-западе – пыльная буря.

"В северных и восточных регионах температура вернулась в свое климатическое русло и даже ожидается кратковременное понижение температуры воздуха в ночное время до +5+15°С, в дневные часы до +17+25".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также сообщается, что очень сильная жара ожидается 13-14 июня на западе республики, где дневные температуры повысятся до +40+41°С.

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О том, какой будет погода в Казахстане в июне 2023 года, можно узнать здесь.

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