В Алматы начали ремонт дорог по проспектам аль-Фараби и Абая

12 июня 2023 года в Алматы начали средний ремонт дорог по проспектам аль-Фараби и Абая. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе Управления городской мобильности города.

В ведомстве уточнили, что по пр. аль-Фараби от ул. Аскарова до пр. Достык (протяженностью более 9 км) начаты работы по среднему ремонту с частичным перекрытием проезжей части.

Также на мосту через реку Есентай по пр.аль-Фараби с 6 июня идут строительно-монтажные работы в рамках реконструкции.

Проектом предусмотрена реконструкция моста и строительство двух вело-пешеходных моста.

Работы по среднему ремонту также начаты по пр. Абая на участке от пр. Достык до ул. Тлендиева.

Отмечено, что для удобства горожан улицы при ремонте будут перекрываться частично.

Средний ремонт магистральных улиц планируется завершить до начала учебного года.

"Предыдущий средний ремонт дорожного покрытия на указанных участках пр.Аль-Фараби проводился в 2010 году, а по пр. Абая в 2012 году. В связи с истечением межремонтного срока проведено обследование, в ходе которого установлены дефекты в виде ям, провалов, сетки трещин, шелушения, составлено техническое заключение о текущем состоянии дороги". Пресс-служба Управления городской мобильности Алматы

На основании технического заключения было принято решение включить пр. аль-Фараби и Абая в план среднего ремонта.

Данные работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог. Информация о перекрытии участков дорог в связи с ремонтом будет публиковаться в СМИ.

"Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее", – заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что с 14 по 26 июня на территории восьми районов Алматы будут проводить гидравлические испытания тепловых сетей.