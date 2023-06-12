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Курс доллара вырос на торгах 12 июня

курс иностранных валют на торгах в Казахстане Фото: pixabay
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 447,32 тенге, поднявшись на 1,66 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня повысился и составил 62,45 тенге (+0,03).

Курс евро установлен Нацбанком в 479,4 тенге, рубля – 5,4 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 446-450 тенге, евро – по 482-487 тенге, российские рубли – по 5,29-5,53 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 12 июня.

Так, стоимость марки Brent опустилась ниже 74 долларов за баррель. По состоянию на 15:30 (по времени Астаны) цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE падала на 1,77%, до 73,02 доллара за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль опустилась на 1,83% до 68,33 доллара за баррель.

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