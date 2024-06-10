Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Курс доллара вырос на торгах 10 июня

Доллары, деньги, обмен валют, обменник , фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 15:41 Фото: pixabay
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 448,12 тенге, поднявшись на 0,71 тенге, передает Zakon.kz.

Торги по юаню не проводились в связи с праздничным днем в Китае.

Нацбанк установил курс евро в 487,23 тенге, рубля – в 5,04 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 448,1-449,7 тенге, евро – по 482-486 тенге, российские рубли – по 4,97-5,05 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 10 июня.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на август на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,14%, до 79,73 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июль подорожали на 0,07%, до 75,58 доллара за баррель.

Читайте также

недвижимость, цены, статистика
Вторичка подешевела: цены на недвижимость в Алматы снизились в очередной раз
Лариса Черненко
KASE 2024 год Курсы валют Обменные пункты
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
штормовое предупреждение
Град, ливень, шквал и жара: на понедельник в РК объявлено штормовое предупреждение
"Бред какой-то": как казахстанцы отреагировали на отмену выходного на Курбан айт
"Бред какой-то": как казахстанцы отреагировали на отмену выходного на Курбан айт
Ангелина Лукас показала, как восстанавливается после тяжелого поединка и готовится к следующему
Ангелина Лукас показала, как восстанавливается после тяжелого поединка и готовится к следующему
закрытие пропуска на границе Казахстана с Китаем
Китай закроет автомобильные пункты пропуска на границе с Казахстаном
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: