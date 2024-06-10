Курс доллара вырос на торгах 10 июня

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 448,12 тенге, поднявшись на 0,71 тенге, передает Zakon.kz.

Торги по юаню не проводились в связи с праздничным днем в Китае.

Нацбанк установил курс евро в 487,23 тенге, рубля – в 5,04 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 448,1-449,7 тенге, евро – по 482-486 тенге, российские рубли – по 4,97-5,05 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 10 июня.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на август на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,14%, до 79,73 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июль подорожали на 0,07%, до 75,58 доллара за баррель.