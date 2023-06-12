Автор гола в финале Лиги чемпионов-2023 признан лучшим игроком турнира

УЕФА назвал лучшего футболиста завершившегося сезона в Лиге чемпионов. Им стал игрок английского футбольного клуба "Манчестер Сити" – Родриго Эрнандес, который 10 июня забил решающий мяч в финальном поединке против итальянского "Интера", сообщает Zakon.kz.

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Испанский полузащитник "горожан" забил победный гол во втором тайме финального противостояния Лиги чемпионов против "Интера", и со счетом 1:0 его коллектив стал победителем главного европейского клубного турнира.

После этого финального поединка хавбек Родри признан УЕФА лучшим футболистом сезона-2022/23 в Лиге чемпионов.

В нынешнем розыгрыше ЛЧ Родри сыграл 12 игр, где забил два гола, и к тому же, точность его пасов в этом турнире составляет 93,8%.

Родриго Эрнандес Касканте более известный широкой массе как Родри, воспитанник испанских клубов "Атлетико" и "Вильярреал". Ныне защищает цвета клуба "Манчестер Сити" и сборной Испании, в форме которой становился полуфиналистом чемпионата Европы три года назад. В 2019 году перешел из мадридского "Атлетико" в "МСити" за 70 миллионов евро.